جوزى بيبتزنى بصور على الموبايل.. سيدة تشكى زوجها على فيسبوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من زوجها والإدعاء بقيامه بالتشهير بها وإبتزازها بقصد الإستيلاء على منزلها وإجبارها على بيع المنزل له.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو )مقيمة بالبحيرة "لها معلومات جنائية").

وبإستدعائها وسؤالها قررت قيام المشكو فى حقه (مقيم بالبحيرة "له معلومات جنائية") بنقل الصور الخاصة بها من هاتفها المحمول على هاتفه، ولدى حدوث خلافات بينهما قام على إثرها المذكور بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب وإستغلال تلك الصور ونشرها بقصد إبتزازها مادياً والتشهير بها.

وبإستدعاء المشكو فى حقه قرر حدوث خلافات بينهما ونفى ما قررته الشاكية، كما تبين وجود خلافات بين الشاكية والمشكو فى حقه ومُحرر بشأن ذلك عدة محاضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.