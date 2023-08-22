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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء كندا يهاجم «فيسبوك»: يضع الأرباح فوق سلامة الناس

فيسبوك
فيسبوك

هاجم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واتهمه بوضع أرباح الشركة فوق سلامة الناس، مع استمرار منصة التواصل الاجتماعي في حظر المحتوى الإخباري بالبلاد في الوقت الذي لا تزال فيه حرائق الغابات تعصف بمناطق شمال غرب كندا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي، إنه من غير المقنع تمامًا أن شركة مثل «فيسبوك» تختار وضع أرباح الشركة قبل ضمان أن تقوم مؤسسات الأخبار بتوصيل أحدث المعلومات للكنديين والوصول إليهم، حيث يمضي الكنديون جزءًا كبيرًا من وقتهم على الإنترنت، وعلى مواقع السوشيال ميديا وفيس بوك.

وجرى وضع نحو 60 ألف شخص عبر أراضي شمال غرب كندا وكولومبيا البريطانية تحت أوامر الإجلاء منذ يوم الأحد، وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة من المسئولين الكنديين، ووصف «ترودو» الدمار الذي سببته الحرائق بالمروع، وأشاد بالكنديين للنهوض لدعم الإجلاء.

وفى وقت سابق هذا الشهر، بدأت شركة ميتا المالكة لفيسبوك في حظر روابط الأخبار من فيسبوك وإنستجرام في كندا، ردًا على تشريع تم إقراره أخيرًا في البلاد، والذي يطلب من شركات التكنولوجيا التفاوض لدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل نشر محتواها.

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