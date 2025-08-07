قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتهاء أزمة وسام أبوعلي في الأهلي.. وهذه تطورات صفقة انتقاله للدوري الأمريكي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن صفقة انتقال اللاعب وسام أبو علي من النادي الأهلي إلى كولومبوس، أحد الأندية الأمريكية قد انتهت بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن اللاعب بات خارج قائمة الفريق الأحمر تمامًا.

وقال إسلام فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن صفقة وسام أبو علي انتهت رسميًا، واللاعب أصبح خارج جدران النادي الأهلي. حتى في قائمة الفريق الحالية، اسمه غير مدرج، وبات رحيله مؤكدًا بنسبة 100%".

وأشار إلى أن النادي الأهلي كان يحتفظ بحق إرسال البطاقة الدولية بعد استلام القسط الأول من قيمة الصفقة، وهو ما تم بالفعل مؤخرًا، مضيفًا: الأهلي أخطر اتحاد الكرة بتحويل البطاقة الدولية الخاصة بوسام إلى النادي الأمريكي، بعد استلام المقابل المادي المطلوب.

وحول الجدل الذي أثير عن وجود مشاكل بين الأهلي واللاعب، قال فؤاد: لم تكن هناك مشاكل بين الطرفين، منوهاً أن الأهلي تعامل باحترافية وحدد شروطه بوضوح، ووافق على رحيل اللاعب بمجرد تحقيق مطالبه المالية.

وأوضح فؤاد أن غضب جماهير الأهلي من اللاعب له ما يبرره، قائلاً: من حق الجمهور يزعل، ووسام أبو علي لما جه الأهلي كان لاعب مغمور، وبدأت شهرته مع النادي، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية وتألقه ضد بورتو، الأهلي هو السبب الرئيسي في بروز اسمه.

وسام أبو علي الأهلي النادي الأهلي صباح البلد قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

الكون

الكون كما لم تره من قبل.. رصد لحظة نادرة من فجر الزمن الكوني| ما القصة؟

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

صلاح والكرة الذهبية

24 ساعة فاصلة| الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. وهذا موقف محمد صلاح

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد