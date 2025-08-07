انتهاء أزمة وسام أبوعلي في الأهلي.. وهذه تطورات صفقة انتقاله للدوري الأمريكي

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن صفقة انتقال اللاعب وسام أبو علي من النادي الأهلي إلى كولومبوس، أحد الأندية الأمريكية قد انتهت بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن اللاعب بات خارج قائمة الفريق الأحمر تمامًا.

وقال إسلام فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن صفقة وسام أبو علي انتهت رسميًا، واللاعب أصبح خارج جدران النادي الأهلي. حتى في قائمة الفريق الحالية، اسمه غير مدرج، وبات رحيله مؤكدًا بنسبة 100%".

وأشار إلى أن النادي الأهلي كان يحتفظ بحق إرسال البطاقة الدولية بعد استلام القسط الأول من قيمة الصفقة، وهو ما تم بالفعل مؤخرًا، مضيفًا: الأهلي أخطر اتحاد الكرة بتحويل البطاقة الدولية الخاصة بوسام إلى النادي الأمريكي، بعد استلام المقابل المادي المطلوب.

وحول الجدل الذي أثير عن وجود مشاكل بين الأهلي واللاعب، قال فؤاد: لم تكن هناك مشاكل بين الطرفين، منوهاً أن الأهلي تعامل باحترافية وحدد شروطه بوضوح، ووافق على رحيل اللاعب بمجرد تحقيق مطالبه المالية.

وأوضح فؤاد أن غضب جماهير الأهلي من اللاعب له ما يبرره، قائلاً: من حق الجمهور يزعل، ووسام أبو علي لما جه الأهلي كان لاعب مغمور، وبدأت شهرته مع النادي، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية وتألقه ضد بورتو، الأهلي هو السبب الرئيسي في بروز اسمه.