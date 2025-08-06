طلب أخير من وسام أبو علي للنادي الأهلي بعد أزمة كولومبوس

طلب وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي السابق ، والمنتظر رحيله بشكل رسمي لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، العودة في المستقبل للمارد الأحمر.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية : وسام أبو علي يؤكد على إنتمائه للنادي الأهلي ، ورغبتهم في العودة للفريق.

وأشار شوبير ، في تصريحات على لسان وسام أبو علي، إلى أنه ليس هناك أي أزمة في الرحيل لكولومبوس كرو واقتراب نهاية الأزمة ما يعطله فقط هي التأشيرة الجديدة.

وأضاف : وسام ابو علي حصل على وعد من إدارة كولومبوس كرو بالانتقال لنادي كبير في أوروبا وبالتحديد نابولي في المستقبل.

وأردف: وسام أبو علي كان يرغب في الخروج من الباب الكبير بالأهلي على أمل العودة والاعتزال في المارد الأحمر.

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا: وسام أبو علي اتهم السوشيال ميديا بأنهم وراء سوء التفاهم والأزمة التي حدثت مع الجماهير.