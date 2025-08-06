وسام أبو علي يحدد موعد عودته للأهلي ومفاجأة جديدة في ناديه الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة كبيرة في طريقة تفكير وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق والمنتظر انتقاله لـ كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: وسام أبو علي أكد لي أكثر من مرة أنه سينتقل لـ نابولي الإيطالي بعد نهاية الرحلة مع كولومبوس وحصل على وعد منهم بذلك.

وأوضح شوبير: وسام يحاول التألق سريعا مع كولومبوس كرو حتى ينتقل لنادي كبير في أوروبا وأكد لي أكثر من مرة أنه سينتقل لنادي نابولي الإيطالي.

وأضاف: وسام يرغب في العودة وختام مسيرته داخل النادي الأهلي بعد حب الجماهير له واشترى بيت في مصر للعودة من جديد.

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا: وسام أبو علي سيتمم انتقاله لنادي كولومبوس كرو خلال الساعات القادمة وسيتم تحويل المبلغ المالي الخاص بالصفقة.