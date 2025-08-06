وكيل لاعبين: وسام أبو علي رفض عرضًا سعوديًا بـ8 ملايين دولار مفضلًا الاحتراف الأمريكي

كشف وكيل اللاعبين حازم فتوح أن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق ولاعب كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، رفض عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية بقيمة 8 ملايين دولار، مفضلًا خوض تجربة الاحتراف في الدوري الأمريكي.

وقال فتوح خلال مداخلة ببرنامج "الكلاسيكو" المذاع على قناة بورتو أون من الأراضي الفلسطينية: "أحضرت عرضًا سعوديًا لوسام أبو علي قبل بطولة كأس العالم للأندية، وكان الأهلي منفتحًا على البيع في ذلك الوقت."

وأضاف: "العرض السعودي كان بقيمة 8 ملايين دولار، لكن وسام رفض لأنه كان يفضّل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وكان على علم بوجود عرض من الدوري الأمريكي، الذي كان هدفًا له منذ البداية."