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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| المهن التمثيلية تطمئن الجمهور بشأن محمد صبحي.. وتامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

بسمة وهبة تعرض رسالة من ابنة خالتها: الصورة اللي شفتها في مصر غير اللي بنسمعه في الإعلام الغربي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن المشهد الانتخابي المصري في انتخابات مجلس الشيوخ بعث برسالة واضحة وقوية للعالم عن استقرار الدولة المصرية، مشيرة إلى أنّ حجم المشاركة الكبير من المواطنين يؤكد على وعي الشعب وإرادته الحرة.

وقال مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّها تلقت رسالة مؤثرة من ابنة خالها المقيمة في الولايات المتحدة، والتي كانت تتابع تغطية البرنامج رغم عدم إلمامها باللغة العربية، وقد عبّرت عن دهشتها من التناقض بين المشهد الحقيقي في اللجان الانتخابية والصورة السلبية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية.

مجهود عملي شاق.. نقيب المهن التمثيلية يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه يطمئن جمهور الفنان محمد صبحي على حالته الصحية، مشيرا إلى أنه الأن في المستشفى وهي مجرد مراقبة للحالة، ومطمئن للحالة جداً.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي مستقرة، ونقل إلى المستشفى بعد مجهود عملي شاق، مؤكدا أنه كان  يعمل على تصوير مسرحية وعمل المونتاج لها.

الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل هامة عن التطبيق الإلكتروني

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تجربة التطبيق الإلكتروني (الأبلكيشن) الذي أطلقته الهيئة، مميز، مشيرا إلى أنه شكّل نقلة نوعية في إدارة العملية الانتخابية وسهّل على المواطنين معرفة لجانهم وكثافة الحضور بها، مما ساعدهم على اختيار الوقت الأنسب للمشاركة.

وقال حازم بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “ألمحور”، أن ذوي الهمم كانوا ضمن أولويات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن هناك تجهيزات خاصة لهم شملت كراسي متحركة، وإشارات توجيهية، وورقة اقتراع مزودة على ظهرها بلغة الإشارة، بالإضافة إلى بطاقات برايل للمكفوفين، ما ساعدهم على التصويت في سرية تامة.

نشأت الديهي يشن هجوما شرسا على جماعة الإخوان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه لا يتدخل في الشأن السوري ولا يهاجم المعارضين لأجل آرائهم السياسية، قائلًا "أنا لست ضد أحمد الشرع ولا ضد أي شخص بعينه، لكنني أرفض تخدير الشعوب عبر خطاب ديني مزيف لا يمت للإسلام الحقيقي بصلة".

الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يبدو أن مسلسل اللاعب وسام أبو علي لم ينتهي بعد، مشيرا إلى أنه كنا نظن أننا وصلنا للحلقة الأخيرة واكتملت القصة بانتقال ،اللاعب لفريق كولمبوس كرو الأمريكي، والأهلي أدار القصة باحترافية وقام بعمل صفقة ضخمة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، أن هناك مصدرًا من الأهل أكد أن الفريق الأمريكي لم يسدد مستحقات صفقة وسام أبو علي وأن احتمالية استمراره قائمة، وبالتالي الأهلي لم يرسل البطاقة الدولية للاعب إلى أمريكا.

مشاركة نسائية وشبابية واسعة في انتخابات الشيوخ.. وتسهيلات كبيرة للناخبين

أكدت رضوى نبيل، مراسلة قناة 'صدى البلد' من مدينة 6 أكتوبر، أن جميع الخدمات اللوجستية متوفرة داخل اللجان الانتخابية، إلى جانب حرص الدولة على توفير المظلات والكراسي لتيسير عملية الانتظار على الناخبين.

الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء

أكد أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن  قانون الإيجار القديم الجديد يسري على كل علاقة إيجارية في الدولة .

التأمين الصحي: الدواء وجراحات القلب المفتوح بالمجان لمرضى التأمين

أكد الدكتور احمد عطا رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي، أنه لا صحة لإضافة أي رسوم على الدواء  بعيادات التأمين الصحي والدواء متوفر في كل عيادات التأمين الصحي وبالمجان لمرضى التأمين الصحي.

أخبار التوك شو بسمة وهبة الانتخابات الشيوخ 2025

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