التأمين الصحي: الدواء وجراحات القلب المفتوح بالمجان لمرضى التأمين

أكد الدكتور احمد عطا رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي، أنه لا صحة لإضافة أي رسوم على الدواء بعيادات التأمين الصحي والدواء متوفر في كل عيادات التأمين الصحي وبالمجان لمرضى التأمين الصحي .



وقال احمد عطا في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم "، :" لم يحدث أي تعديل في اي رسوم رمزية يتم تقديمها لمرضى التأمين الصحي ".

وتابع أحمد عطا :" 99 % من خدمات التأمين الصحي بالمجان والمريض يتلقى العلاج بالمجان في مستفيشات هيئة التامين الصحي او الجهات الخارجية المتعاقدة مع الهيئة ".

وأكمل أحمد عطا:" هناك توسع في الخدمات التي يتم تقديمها لمرضى التامين الصحي ومنها جراحات القلب المفتوح وجراحات المخ والأعصاب وتتم بالمجان لمرضى التامين الصحي ".

ولفت أحمد عطا :" الهيئة تتعاقد مع 1400 مستشفى خارجية ما بين مستشفيات حكومية او مستشفيات خاصة ".