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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الرائحة كشفت المستور.. سر العثور على جثتي شاب وسيدة داخل شقة بالقاهرة

جثة
جثة
محمد شراط

كشفت رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق السكنية بمنطقة وسط القاهرة عن واقعة مأساوية، بعدما عثر الأهالي على جثتي سيدة في العقد الخامس من العمر وشاب في العقد الثالث داخل الشقة، بعد مرور عدة أيام على وفاتهما.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

 

وبحسب التحريات الأولية، بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ سكان العقار انبعاث رائحة شديدة من إحدى الشقق، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى الاستفسار عن مصدرها، قبل أن يتم اكتشاف وجود جثتين بالداخل وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون حول الشقة وإجراء المعاينة والفحوص اللازمة، حيث تبين وجود جثتي السيدة والشاب في حالة تحلل، نتيجة مرور نحو 3 أيام على الوفاة.

علاقة تجمع بين المتوفية والشاب 

 

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود علاقة تجمع بين المتوفية والشاب، كما كشفت المعلومات الأولية عن تعاطيهما المواد المخدرة معا، مع ترجيح أن تكون الوفاة ناتجة عن تعاطي جرعة زائدة، وهو ما لم يحسم بشكل نهائي حتى انتهاء الفحوص الطبية.

وجرى نقل الجثتان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بإجراء الصفة التشريحية عليهما، والاستعانة بتقارير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وبيان ملابساتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على تفاصيل الواقعة، بينما تعمل جهات التحقيق على فحص جميع ملابساتها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، انتظارًا لما تسفر عنه التحريات النهائية وتقارير الطب الشرعي.

العثور على جثتي وسط القاهرة أخبار الحوادث الداخلية جرعة مخدرات زائدة

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