قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا
فريق هيثم حسن.. مدرب سيلتك يحسم مستقبله بعد 3 هزائم متتالية
الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر
الرئيس السيسي يدعو لإنشاء منطقة صناعية كورية داخل اقتصادية قناة السويس
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في القمة
مبابي يثير الجدل مجددًا.. تدريب منفرد ورحلة مفاجئة إلى باريس
في ذكرى وفاته.. من هو عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذي جمع بين الفقه والإصلاح
الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء وممثلي مجتمع الأعمال لكوريا فرص الاستثمار في مصر
إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة
اللواء بحري أحمد الصادق لـ "صدى البلد": أغلقنا باب المندب 3 أشهر.. ونفذنا خطة الخداع الاستراتيجي بالتوجه إلى باكستان
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا
في ذكرى هجوم 7 أكتوبر.. مجلس السلام في غزة: أمن إسرائيل أساس أي سلام دائم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتدى مصر 2026.. 10 ملايين مشاهدة و50 ألف مواطن يشاركون بأفكارهم

منتدى مصر
منتدى مصر
البهى عمرو

في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين الحكومة والمواطنين، والاستماع إلى آرائهم وتحديد أولوياتهم، تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة فعاليات «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية والمكاشفة حول القضايا والملفات التي تمس حياة المواطنين.

وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المنتدى يمثل منصة تفاعلية للتعريف بمحاوره وفعالياته، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش.

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشاركة المواطنين في منتدى مصر 2026
منتدى مصر

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للمنتدى شهد إقبالًا لافتًا منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد مشاهداته 10 ملايين مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى فقط، فيما تخطى إجمالي عدد الزائرين 650 ألف زائر، بينما تجاوز عدد المواطنين المسجلين على الموقع 50 ألف مواطن.

10 آلاف فكرة ومشاركة

وأوضح المتحدث الرسمي أن المواطنين المسجلين طرحوا أكثر من 10 آلاف فكرة ومشاركة، جرى مراجعة ونشر ما يزيد على 2500 مشاركة منها على الموقع، موزعة على 19 قطاعًا، وحققت إجمالي 275 ألفًا و604 مشاهدات.

ولفت إلى أن المقترحات والمشاركات المنشورة تعكس اهتمامًا واضحًا من المواطنين بعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم، والشباب والرياضة، والثقافة والإعلام، وسوق العمل، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل مؤشرًا مهمًا على تفاعل المواطنين مع القضايا المطروحة.

وشدد المستشار محمد عادل على أهمية المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، قائلًا إن الحكومة تطالب الجميع بتوصيل صوتهم وطرح رؤاهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي تقع على كاهل المواطنين.

وأكد أن الاستماع إلى نبض الشارع وآراء المواطنين سيكون عنصرًا مهمًا في تحديد مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة لديها بالفعل آليات متعددة لرصد الرأي العام، من بينها ما يصل إليها عبر وسائل الإعلام، ومجلس النواب، ومركز دعم واتخاذ القرار، ومنظومة الشكاوى الحكومية.

وأوضح أن منتدى مصر 2026 يضيف إلى هذه الآليات قناة مباشرة تتيح للمواطنين التعبير عن أولوياتهم وترتيبها وفقًا لحجم التفاعل معها، بما يساعد على تكوين صورة أكثر وضوحًا حول الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنتدى يقوم على محورين رئيسيين، أولهما المكاشفة، من خلال عرض ما تم إنجازه أمام الرأي العام، والثاني يتمثل في تحديد مستهدفات واضحة للمرحلة المقبلة، بما يضع آراء المواطنين ومشكلاتهم في صدارة عملية تحديد الأولويات.

وأكد أن الهدف النهائي من المنتدى هو الخروج بمخرجات وتكليفات واضحة، إلى جانب خطط تنفيذية محددة بأهداف، بحيث تعكس هذه المستهدفات أولويات المواطنين، ويشعر المواطن بأن الحكومة استمعت إلى صوته وأدركت احتياجاته، وأن مشاركته تحولت في النهاية إلى استجابة ومسارات عملية للحل.

منتدى مصر 2026 الحكومة العاصمة الإدارية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

ترشيحاتنا

نصر إبراهيم

الزمالك يعلق نشاط قطاعات الكرة 3 أيام حدادا على وفاة نصر إبراهيم نجم الفريق السابق

حسام حسن

محمد عمارة: إبراهيم حسن سبب رحيل التؤام عن الأهلي

بيدرو

بيدرو يعتزل كرة القدم نهائيًا عن عمر 39 عامًا

بالصور

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد