منتدى مصر 2026.. 10 ملايين مشاهدة و50 ألف مواطن يشاركون بأفكارهم

في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين الحكومة والمواطنين، والاستماع إلى آرائهم وتحديد أولوياتهم، تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة فعاليات «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية والمكاشفة حول القضايا والملفات التي تمس حياة المواطنين.

وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المنتدى يمثل منصة تفاعلية للتعريف بمحاوره وفعالياته، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش.

منتدى مصر

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للمنتدى شهد إقبالًا لافتًا منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد مشاهداته 10 ملايين مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى فقط، فيما تخطى إجمالي عدد الزائرين 650 ألف زائر، بينما تجاوز عدد المواطنين المسجلين على الموقع 50 ألف مواطن.

10 آلاف فكرة ومشاركة

وأوضح المتحدث الرسمي أن المواطنين المسجلين طرحوا أكثر من 10 آلاف فكرة ومشاركة، جرى مراجعة ونشر ما يزيد على 2500 مشاركة منها على الموقع، موزعة على 19 قطاعًا، وحققت إجمالي 275 ألفًا و604 مشاهدات.

ولفت إلى أن المقترحات والمشاركات المنشورة تعكس اهتمامًا واضحًا من المواطنين بعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم، والشباب والرياضة، والثقافة والإعلام، وسوق العمل، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل مؤشرًا مهمًا على تفاعل المواطنين مع القضايا المطروحة.

وشدد المستشار محمد عادل على أهمية المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، قائلًا إن الحكومة تطالب الجميع بتوصيل صوتهم وطرح رؤاهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي تقع على كاهل المواطنين.

وأكد أن الاستماع إلى نبض الشارع وآراء المواطنين سيكون عنصرًا مهمًا في تحديد مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة لديها بالفعل آليات متعددة لرصد الرأي العام، من بينها ما يصل إليها عبر وسائل الإعلام، ومجلس النواب، ومركز دعم واتخاذ القرار، ومنظومة الشكاوى الحكومية.

وأوضح أن منتدى مصر 2026 يضيف إلى هذه الآليات قناة مباشرة تتيح للمواطنين التعبير عن أولوياتهم وترتيبها وفقًا لحجم التفاعل معها، بما يساعد على تكوين صورة أكثر وضوحًا حول الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنتدى يقوم على محورين رئيسيين، أولهما المكاشفة، من خلال عرض ما تم إنجازه أمام الرأي العام، والثاني يتمثل في تحديد مستهدفات واضحة للمرحلة المقبلة، بما يضع آراء المواطنين ومشكلاتهم في صدارة عملية تحديد الأولويات.

وأكد أن الهدف النهائي من المنتدى هو الخروج بمخرجات وتكليفات واضحة، إلى جانب خطط تنفيذية محددة بأهداف، بحيث تعكس هذه المستهدفات أولويات المواطنين، ويشعر المواطن بأن الحكومة استمعت إلى صوته وأدركت احتياجاته، وأن مشاركته تحولت في النهاية إلى استجابة ومسارات عملية للحل.