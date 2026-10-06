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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشاركة المواطنين في منتدى مصر 2026

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشاركة المواطنين في منتدى مصر 2026
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشاركة المواطنين في منتدى مصر 2026
شيماء جمال

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن منصة منتدى مصر 2026 تتيح لكل مواطن مسجل إبداء رغبته في المشاركة وحضور جلستين من جلسات المنتدى، مشيرا إلى أن عدد الجلسات يبلغ 13 جلسة موزعة على أيام عمل المنتدى الأربعة، فيما يُخصص اليوم الخامس لريادة الأعمال، لافتا إلى أن المواطنين يمكنهم التسجيل لحضور جلسات تتناول موضوعات مختلفة، مثل الشباب والرياضة وصحة المواطن وغيرها، مع استهداف حضور نحو 8 آلاف مشارك على مدار جلسات المنتدى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، أنّ فلسفة المنتدى، وفقًا لتكليف رئيس الجمهورية، تقوم على إتاحة فرصة للحكومة لعرض ما حققته خلال السنوات الماضية، وتوضيح الأسباب التي كانت وراء اتخاذ القرارات والسياسات الحكومية، إلى جانب استعراض التحديات التي لا تزال قائمة وما تستهدفه الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاستماع إلى نبض الشارع وآراء المواطنين سيكون جزءًا مهمًا من تحديد مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها بالفعل آليات متعددة لرصد الرأي العام؛ تشمل ما يصل إليها من الإعلام ومجلس النواب ومركز دعم واتخاذ القرار ومنظومة الشكاوى الحكومية، إلا أن المنتدى يتيح آلية مباشرة للمواطنين للتعبير عن أولوياتهم وترتيبها وفقًا لتفاعلهم.

وأكد المستشار محمد عادل أن منتدى مصر 2026 يتيح أمرين رئيسيين؛ أولهما المكاشفة، بحيث تعرض الحكومة أمام الرأي العام ما حدث، والثاني تحديد مستهدفات واضحة للمرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف وضع آراء المواطنين في الاعتبار، والنظر في مشكلاتهم بصورة واضحة؛ بما يتيح التعامل معها من خلال مسارات ترتبط بالحل.
وشدد على أن الهدف النهائي للمنتدى هو الخروج بمخرجات وتكليفات واضحة، إلى جانب خطط تنفيذية محددة بأهداف، بحيث تعكس المستهدفات في نهاية الأمر أولويات المواطنين، ويشعر المواطن بأن الحكومة أدركت تلك الأولويات واستمعت إليها، ومن ثم حدثت استجابة لها.

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