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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عزة مصطفى: منصة منتدى مصر 2026 بدأت في استقبال آراء ومقترحات المواطنين

منصة منتدى مصر 2026
منصة منتدى مصر 2026
شيماء جمال

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مشاركة مختلف أطياف المجتمع في منتدى مصر 2026 جاءت بهدف تحقيق تفاعل مباشر بين الشعب والحكومة، موضحة أن الوزراء والمسؤولين سيكونون طرفًا في هذا الحوار.

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنتدى بدأت بالفعل في استقبال المواطنين، بما يتيح لهم التسجيل وإبداء آرائهم ومقترحاتهم.

وأكدت خلال حلقة اليوم من برنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، أن المواطنين عليهم التعامل مع منصة منتدى مصر باعتبارها مساحة خاصة بهم لطرح ما يشغلهم، داعية كل شخص، أيًا كان موقعه أو عمره أو طبيعة عمله، إلى التسجيل وطرح المشكلة التي يواجهها، حتى لو كانت تبدو بسيطة في نظر الآخرين، مثل مشكلة تتعلق بنقل الابن من مدرسة إلى أخرى أو من فصل إلى آخر.

وأوضحت أن المشاركة لا تقتصر على من لديه مشكلة، فمن يريد فهم موضوع معين ولا يجد إجابة واضحة بشأنه، من حقه أن يدخل إلى المنتدى ويطرح استفساره ويطلب شرحًا واضحًا له، قائلة إن المطلوب هو أن يكتب المواطنون آراءهم ومشكلاتهم ويسجلوا بياناتهم بصورة صحيحة.

ودعت إلى استثمار عودة الدراسة الجامعية في تعريف الطلاب بالمنتدى، مطالبة رؤساء الجامعات بالتحدث إلى الطلاب وشرح فكرة المنتدى لهم، وحثهم على الدخول إلى المنصة وطرح آرائهم، مؤكدة أن دعوة المشاركة موجهة إلى كل مكان وفئة داخل مصر.

وحذرت عزة مصطفى من الاستماع إلى الأصوات التي تحاول التشكيك في جدوى المشاركة أو تخويف المواطنين من طرح آرائهم، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف حدثت من قبل في سياقات أخرى، ومشددة على ضرورة عدم الاستماع إلى من وصفتهم بـ«سارقي الأمل» أو الجلوس مع «سارق العمر».

عزة مصططفى منتدى مصر منتدى مصر 2026 السيسي الوزراء

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