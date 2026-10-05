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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهم الملفات التي يناقشها منتدى مصر 2026.. منصة للحوار بين الحكومة والمواطنين

منتدى مصر
منتدى مصر
محمود زيدان

أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا والأولويات التي تشغل المواطن المصري.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والأكاديميين لمناقشة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن أولويات المرحلة المقبلة، موضحًا أن المنتدى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بعد إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن mti» مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن الحكومة تستهدف من خلال المنتدى الاستماع إلى نبض المواطنين والاستفادة من آرائهم في مناقشة القضايا المختلفة، مؤكدًا أن الجلسات الحوارية تشمل الاستماع إلى أساتذة الجامعات والخبراء وعينة من المواطنين والسيدات بهدف التعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

وأشار إلى أن الموقع يتيح للمواطنين بعد التسجيل المشاركة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن الملفات المطروحة للنقاش بما يساهم في إعداد جلسات المنتدى وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

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