البنتاجون: تقارير نقص الذخائر كاذبة.. ولدينا أقوى جيش في العالم

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل صحة التقارير التي تتحدث عن نقص في مخزونات الذخائر الأمريكية، مؤكداً أن الجيش الأمريكي ما زال "أقوى قوة قتالية على وجه الأرض".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بارنيل قوله إن الجيش يمتلك القدرات الكافية لتنفيذ أي ضربات يأمر بها الرئيس وفي المكان والزمان المناسبين.

استهلاك ضخم خلال الحرب مع إيران

تأتي هذه التصريحات وسط تزايد الحديث عن استنزاف المخزون الأمريكي خلال الحرب مع إيران التي استمرت 5 أشهر.

وأفادت "رويترز" في 4 أغسطس أن الجيش الأمريكي استهلك "ما يقرب من كامل" مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، وهي أسلحة أساسية لتنفيذ ضربات دقيقة من مسافات بعيدة.

وفي التفاصيل، ذكرت "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة أطلقت خلال الشهر الأول من القتال أكثر من 850 صاروخ "توماهوك"، وأكثر من 1000 صاروخ من منظومة "ثاد"، وما لا يقل عن 1300 صاروخ باليستي تكتيكي.

كما أشارت "رويترز" إلى أن واشنطن استخدمت نحو 65% من مخزون صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة "باتريوت" خلال الفترة من فبراير إلى يوليو.

البيت الأبيض: الإنتاج في أعلى مستوياته

في المقابل، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمتلك "ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم" و"أكثر بكثير مما نحتاج إليه".

وقال الرئيس دونالد ترامب إن شركات الدفاع الأمريكية تنتج حالياً ذخائر "بأكثر من أي وقت مضى"، مع توسعة المصانع ورفع القدرات الإنتاجية لمستويات قياسية.

وفي منشور على "تروث سوشال" في 6 أغسطس، وصف ترامب تقارير النقص بأنها "مختلقة"، مؤكداً أن لدى بلاده "كميات هائلة من الذخائر".

خطة عاجلة لتسريع الإنتاج

ورغم النفي، طلب البنتاجون من كبار قادة الصناعات الدفاعية تقديم خطط عاجلة لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة.

وذكرت "واشنطن بوست" في 8 أغسطس نقلاً عن مذكرة داخلية أن وزارة الدفاع منحت المسؤولين مهلة 21 يوماً لرفع معدلات الإنتاج وتسريع تسليم القدرات العسكرية الحيوية.

وشدد نائب وزير الدفاع ستيف فينبرج في المذكرة على أن "دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة"، داعياً إلى تسريع برامج التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية الأمريكية لمواكبة متطلبات العمليات الحالية.