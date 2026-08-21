لن نقبل بسدود جديدة.. وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره غير شرعي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره "سداً غير شرعي".

وشدد الوزير، خلال مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، اليوم الجمعة، على أن القاهرة لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح لإثيوبيا بالمضي في بناء سدود جديدة، أو باتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب.

وأضاف أن الموقف المصري ثابت وواضح بشأن حماية حقوقها المائية، وأن أي خطوات مستقبلية على النهر يجب أن تتم في إطار تفاوضي وباتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدول المتشاطئة.

تأتي تصريحات وزير الري وسط تقارير تتحدث عن عزم إثيوبيا بناء سدود جديدة على نهر النيل.

مدبولي: ملف مياه النيل "وجودي" لمصر

في سياق منفصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قضية مياه نهر النيل تمثل ملفاً "وجودياً" بالنسبة لمصر، مشدداً على حرص الدولة على الحفاظ على كامل حقوقها المائية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "إكسترا نيوز" على متن الطائرة المتجهة إلى تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد "جوليوس نيريري" العملاق.

مشروع جوليوس نيريري نموذج للشراكة المصرية

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع سد جوليوس نيريري يجسد قوة الشراكة بين القطاع العام في مصر وشركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشركات المصرية باتت تحظى بحضور قوي حالياً على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن السد سيسهم في مساعدة الأشقاء في تنزانيا على توليد طاقة نظيفة تدعم خطط التنمية وتوفر احتياجاتهم من الكهرباء.

رد على مزاعم معارضة مصر لتنمية دول الحوض

وتابع مدبولي أن افتتاح هذا المشروع العملاق يفند الادعاءات التي روجت سابقاً بشأن معارضة مصر لخطط التنمية في دول حوض النيل.

وأكد أن مصر حريصة دائماً على دعم جهود التنمية في دول الحوض، بشرط ألا تمس هذه المشروعات بمصالح مصر والسودان المائية.