قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
68 عاما من الإثارة.. الدوري المصري يفتح صفحة جديدة بـ 10 مواجهات
بعد رحيل الملك المصري.. 5 نجوم أفارقة يطاردون عرش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
برشلونة يتحرك لتجديد عقد حمزة عبد الكريم ورفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو
إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر
صراع إنجليزي خماسي على ضم داريو أوسوريو.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة
مدبولي: إنجاز مشروع سد جوليوس نيريري كان يحظى بالمتابعة الشخصية من الرئيس السيسي
شهرين صعبين.. ابنة صلاح عبد الله تخضع لعملية جراحية: الحمد لله على كل ابتلاء
لن نقبل بسدود جديدة.. وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره غير شرعي
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام إلتشي
عمليات التجارة البريطانية: تراجع حركة عبور السفن من وإلى الخليج إلى 4%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن نقبل بسدود جديدة.. وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره غير شرعي

الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية
خاطر عبادة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره "سداً غير شرعي".

وشدد الوزير، خلال مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، اليوم الجمعة، على أن القاهرة لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح لإثيوبيا بالمضي في بناء سدود جديدة، أو باتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب.

وأضاف أن الموقف المصري ثابت وواضح بشأن حماية حقوقها المائية، وأن أي خطوات مستقبلية على النهر يجب أن تتم في إطار تفاوضي وباتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالدول المتشاطئة.

تأتي تصريحات وزير الري وسط تقارير تتحدث عن عزم إثيوبيا بناء سدود جديدة على نهر النيل.

مدبولي: ملف مياه النيل "وجودي" لمصر

في سياق منفصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قضية مياه نهر النيل تمثل ملفاً "وجودياً" بالنسبة لمصر، مشدداً على حرص الدولة على الحفاظ على كامل حقوقها المائية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "إكسترا نيوز" على متن الطائرة المتجهة إلى تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد "جوليوس نيريري" العملاق.

مشروع جوليوس نيريري نموذج للشراكة المصرية

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع سد جوليوس نيريري يجسد قوة الشراكة بين القطاع العام في مصر وشركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشركات المصرية باتت تحظى بحضور قوي حالياً على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن السد سيسهم في مساعدة الأشقاء في تنزانيا على توليد طاقة نظيفة تدعم خطط التنمية وتوفر احتياجاتهم من الكهرباء.

رد على مزاعم معارضة مصر لتنمية دول الحوض

وتابع مدبولي أن افتتاح هذا المشروع العملاق يفند الادعاءات التي روجت سابقاً بشأن معارضة مصر لخطط التنمية في دول حوض النيل.

وأكد أن مصر حريصة دائماً على دعم جهود التنمية في دول الحوض، بشرط ألا تمس هذه المشروعات بمصالح مصر والسودان المائية.

وزير الري هاني سويلم سد النهضة اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

دمياط.. إعداد منظومة متكاملة للحد من المخاطر البحرية بمدينة رأس البر

محافظ دمياط

محافظ دمياط يؤدي صلاة الجمعة بمسجد قِباء

صورة للمتهم

القلب توقف.. وفاة المتهم بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه بالإسكندرية

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد