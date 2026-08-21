القلب توقف.. وفاة المتهم بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه بالإسكندرية

شهدت منطقة كامب شيزار بالإسكندرية تطورًا جديدًا في واقعة مقتل رجل وإصابة زوجته وابنه، بعد وفاة المتهم داخل المستشفى، إثر تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وفقًا للمعلومات الواردة.

تفاصيل الواقعة

وكانت نيابة باب شرقي أمرت بحبس الشاب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على أفراد أسرته خلال مشاجرة نشبت داخل مسكنهم بدائرة القسم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة عائلية داخل شقة سكنية بمنطقة كامب شيزار، ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثمان الأب، بينما أصيبت الأم والابن الآخر بجروح وطعنات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج، فيما أودع جثمان الأب المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبحسب المعلومات المتاحة، جرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبدأت جهات التحقيق في مباشرة أعمالها والاستماع إلى أقوال المصابين وشهود الواقعة، فضلًا عن استكمال التحريات للوقوف على ملابسات المشاجرة ودوافعها.

وفي تطور لاحق، تعرض المتهم لتوقف في عضلة القلب أثناء وجوده بالمستشفى، وتوفي متأثرًا بذلك، لتتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص تفاصيل الحادث، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والتقارير الطبية.