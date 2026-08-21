أبرزها ليبراكس وكلوكسيد .. لا صرف لتلك الأدوية بدون روشتة مختومة

وجهت هيئة الدواء المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة لكميات من 6 مستحضرات دوائية تحتوي على مادة كلورديازيبوكسيد ضمن تركيباتها ، وذلك بعد إتخاذ قرار بعدما صرفها دون وصفة طبية



وشملت المستحضرات: كلوكسيد، ديبريكس، كولوفرين أ، ليبراكس، كلِيديا سبازم، وإبيراكس. وألزمت الهيئة المخازن والمؤسسات الصيدلية بإرجاع الكميات المحرزة إلى الشركات المنتجة وتقديم إشعار المرتجع لمفتشي الهيئة بحد أقصى 20 أغسطس 2026.

وقال مصدر بهيئة الدواء المصرية ، في تصريحات خاصة لموقع « صدي البلد الإخباري أن المستحضرات الدوائية التي تحتوي على المادة الفعالة «كلورديازيبوكسيد»، تتضمن الإجراءات التنظيمية لا تشمل سحب هذه المستحضرات من الأسواق أو وقف تداولها، وإنما تستهدف تنظيم آليات صرفها بما يتوافق مع القواعد المنظمة لتداول المادة الفعالة.

ضوابط الصرف



وأضاف المصدر الإجراءات جاءت بعد التحقق من ارتباط «كلورديازيبوكسيد» بأحد مشتقات مجموعة البنزوديازيبينات، وهو ما يستوجب تطبيق الضوابط المقررة بشأن تداول وصرف المستحضرات التي تحتوي عليها.

وأشار المصدر إلي أن ، المستحضرات لن يتم سحبها من الصيدليات، وستظل متاحة للمرضى، والتغيير يقتصر على آلية الصرف، بحيث يتم الحصول عليها من خلال وصفة طبية.

وشدد على أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان استخدام المستحضرات بصورة رشيدة وآمنة، بعد تشخيص الحالة من جانب الطبيب وتحديد مدى الحاجة إلى العلاج.

وقال ، أن اشتراط تقديم الوصفة الطبية لا يعني احتفاظ الصيدلية به او سحب الروشتة، وإنما يشترط وجود وصفة طبية عند صرف المستحضر باعتباره مستحضر وصفي في الاساس.

وأكد المصدر ، أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف خفض الكميات المتداولة أو تقليل إتاحة الأدوية للمرضى، ولا تعني وجود قرار بسحبها من السوق وانما تهدف الي اعادة تنظيم توزيع وصرف المستحضر

وتابع : تُستخدم المستحضرات المحتوية على «كلورديازيبوكسيد» في عدد من الحالات المرتبطة بالجهاز الهضمي، وفقًا لدواعي الاستعمال المعتمدة لكل مستحضر، ومنها بعض أعراض القولون العصبي والتقلصات واضطرابات الجهاز الهضمي.