تعاطي مخدرات ومعاكسة فتيات.. القبض على طرفي مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطعى فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الأول تضرر القائمتان على النشر من شخصين لقيامهما بتعاطى المواد المخدرة أسفل منزل إحداهما بالشرقية ، وتضمن الثانى مشاجرة بين المشكو فى حقهما والقائمتان على النشر وأخرين.





بالفحص أمكن تحديد السيدتين القائمتين على تصوير مقطعى الفيديو (ربة منزل وشقيقة زوجها – مقيمتان بنطاق محافظة الشرقية)، وبسؤالهما قررت الأولى بتصويرها المقطع الأول بتاريخ 7 الجاري والمتضمن قيام شخصين من جيرانها بتعاطى المواد المخدرة أسفل المنزل محل إقامتها وقيام أحدهما بمعاكستها حال سيرها.

كما تضمن المقطع الثانى حدوث مشاجرة بتاريخ 13/ الجارى بين طرف أول (الشخصين سالفى الذكر متعاطيا المواد المخدرة بالمشهد الأول" وشقيقة ووالدة أحدهما ) ، طرف ثان ( القائمتان على تصوير المقطع ووالدة إحداهما ) جميعهم مقيمين بالشرقية ، لقيام أحد أفراد الطرف الأول بتكرار معاكسة القائمتان على تصوير مقطع الفيديو ، فقاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والتراشق بالحجارة دون حدوث إصابات.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









