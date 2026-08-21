خارجون عن القانون.. الداخلية تكشف حقيقة مزاعم الإخوان بشأن مقتل عدد من الأشخاص

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بمقتل عدد من الأشخاص على يد رجال الشرطة خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية يونيو 2026.

وأكد مصدر أمنى أن ذلك الرقم تم جمعه من واقع البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية خلال مواجهتها مع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة للتصدى للمحاولات الدؤوبة على إغراق البلاد بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

وتتعرض الأجهزة الأمنية لمواجهات مسلحة خلال عمليات الضبط التى تتم وفقاً لإجراءات مقننة ، وأسفر البعض منها عن استشهاد وإصابة العديد من ضباط وأفراد الشرطة وتحرص الوزارة فى إطار من الشفافية على الإعلان عن ذلك .

ويأتى تشويه تلك الجهود التى يتم اتخاذها لحماية المجتمع وتصويرها على نحو مغاير للحقيقة فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية والمنظمات التى تدور فى فلكها من خلال مغازلة العناصر الإجرامية والمهربين واختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة النيل من حالة الاستقرار الأمنى التى تنعم بها البلاد .

وتؤكد الوزارة أن رجال الشرطة عازمون دوماً على التفانى فى إنجاز رسالتهم الوطنية مهما بلغت التضحيات والمخاطر حرصاً على أمن وسلامة شعب مصر العظيم.