استخدام الأسبرين يحمي من هذه الأمراض.. الحالات التي تحتاجه

الأسبرين من الأدوية المعروفة بتأثيرها في تقليل تجمع الصفائح الدموية، ولذلك قد يصفه الأطباء بجرعات منخفضة لبعض الأشخاص للوقاية من تكوّن الجلطات، خاصة لدى المرضى الذين لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضي مرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الأدلة الطبية إلى أن استخدام الأسبرين بجرعات منخفضة قد يقلل خطر الإصابة ببعض حالات الأزمة القلبية والسكتة الدماغية الناتجة عن الجلطات لدى فئات محددة، إلا أن فائدته في الوقاية الأولية لدى الأشخاص الذين لم يُصابوا من قبل بأمراض القلب والأوعية ليست كبيرة لجميع الأشخاص.

الأسبرين والحمل

وفي أثناء الحمل، قد يصف الطبيب الأسبرين بجرعة منخفضة للحوامل الأكثر عرضة للإصابة بـتسمم الحمل، إذ توصي الإرشادات باستخدامه بعد الأسبوع الـ12 للحالات عالية الخطورة، للمساعدة في تقليل خطر تسمم الحمل وبعض المضاعفات المرتبطة به.

هل يمكن تناول الأسبرين دون وصفة؟

لا ينصح بتناول الأسبرين يوميًا من تلقاء النفس بغرض الوقاية، لأن الدواء قد يزيد خطر النزيف، خاصة نزيف الجهاز الهضمي، وبالتالي يجب أن يحدد الطبيب مدى الحاجة إليه وفقًا للعمر والتاريخ المرضي وعوامل الخطورة.

ويختلف استخدام الأسبرين من شخص لآخر، لذلك لا يعني الحديث عن فوائده أنه مناسب لجميع الأشخاص.