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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شاهد أبرز إطلالات عبير صبري في تركيا

عبير صبري
عبير صبري
ريهام قدري

خطفت الفنانة عبير صبري أنظار متابعيها خلال إجازتها الصيفية في تركيا، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي وثقت من خلالها أجواء رحلتها وإطلالاتها المتنوعة.


وظهرت عبير في إحدى إطلالاتها بتنسيق صيفي عصري، حيث ارتدت كروب توب وارتدت أيضا شورت كما ظهرت بفساتين ملونة ومبهجة.  

كما تألقت في إطلالة أخرى باللون الأسود، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر بسيطة، أبرزت ملامحها ومنحتها مظهرًا أنيقًا وناعمًا.

وحرصت عبير صبري على مشاركة متابعيها جانبًا من تفاصيل رحلتها في إسطنبول، وظهرت برفقة شقيقتها الإعلامية مروة صبري خلال جولاتهما والاستمتاع بالأجواء السياحية في المدينة.

وحظيت صور الفنانة بتفاعل لافت من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بأناقتها وتنوع اختياراتها خلال عطلتها الصيفية.

عبير صبري ملابس عبير صبري اطلالات عبير صبري في تركيا

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