خبير اقتصادي: ارتفاع الإنفاق والأزمات الدولية يقودان الديون الأمريكية لمستويات قياسية

قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام الأمريكي خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتراكمة، موضحًا أن الدين ارتفع بشكل كبير منذ بداية القرن الحالي حتى وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة كانت طرفًا رئيسيًا في عدد من الأزمات الدولية خلال السنوات الماضية، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في غزة، والتطورات المرتبطة بإيران، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن خفض الضرائب خلال فترات رئاسية مختلفة، بهدف دعم الاقتصاد أو جذب الناخبين، أثر على إيرادات الدولة الأمريكية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الإنفاق العام، ما أدى إلى اتساع العجز المالي.

وأشار إلى أن ارتفاع العجز دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في فترات عديدة إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، وأدى إلى ضغوط على الأسواق.

وأكد «الشوادفي» أن الإنفاق العسكري يمثل أحد العوامل الرئيسية في تضخم الدين الأمريكي، خاصة مع مشاركة واشنطن في أزمات وصراعات دولية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع تكاليف برامج الضمان الاجتماعي والدعم الداخلي.

ولفت إلى أن تضخم الدين الأمريكي لم يعد تأثيره مقتصرًا على الاقتصاد المحلي فقط، بل امتد إلى الاقتصاد العالمي، بسبب تأثير السياسات المالية الأمريكية وأسعار الفائدة على الأسواق الدولية.

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