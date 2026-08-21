طريقة عمل السمك البلطي بالخلطة في الفرن

إذا كنتي تودين تقديم السمك بشكل مبتكر نقدم لكي اليوم طريقة عمل السمك البلطي بالخلطة .

بلطي بالخلطة في الفرن



المكونات:



سمك بلطي منظف

4 فصوص ثوم مفروم

فلفل أخضر وأحمر مقطع

بصلة صغيرة شرائح

2 طماطم مبشورة

عصير ليمونة

ملعقة خل

ملعقة كمون

نصف ملعقة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود

ملعقة زيت

رشة شطة اختياري



الطريقة:



اعملي فتحات في السمك من الجانبين



اخلطي الثوم والليمون والخل والكمون والكزبرة والملح والفلفل والزيت.



ادهني السمك بالخلطة جيدًا، وادخلي جزء منها داخل الفتحات والبطن.



في صينية، ضعي شرائح البصل والفلفل والطماطم المبشورة، ثم رصي السمك فوقها.



غطي الصينية بورق فويل وادخليها فرنًا ساخنًا على 200 درجة لمدة حوالي 25 دقيقة.

شيلي الفويل وشغلي الشواية 5–10 دقائق حتى يتحمر السمك.



يمكن وضع شرائح طماطم وفلفل أخضر وثوم؛ قبل تحمير السمك، لتكون الخلطة متسبكة وطعمها مختلف جدًا.



