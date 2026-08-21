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بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من معاناتهن في سجن الدامون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من معاناتهن في سجن الدامون

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
خاطر عبادة

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، زنازين أسيرات فلسطينيات في سجن "الدامون" شمال إسرائيل، في زيارة اتسمت بالسخرية من ظروف احتجازهن.

وبثت القناة الإسرائيلية "14" لقطات من الجولة داخل السجن الذي تحتجز فيه إسرائيل فلسطينيات تصنفهن بـ"السجينات الأمنيات".

"تستحقون المعاناة"

خلال تفقده الزنازين، سأل بن غفير إحدى الأسيرات عن أوضاعها، فأكدت له أن المعاملة قاسية والظروف صعبة، ولم يُظهر المسؤول الإسرائيلي أي تعاطف، ورد بأن ما تتعرض له الأسرى "أمر متوقع"، مضيفاً أنهم يجب أن يعاقَبوا وألا ينعموا بالراحة داخل السجون.

وأعرب بن غفير عن ارتياحه لما سمعه من إدارة السجن بشأن أوضاع المحتجزات، متجاهلاً شكاوى الأسيرات من سوء المعاملة.

واستعاد بن غفير واقعة قال إنها تعود لزيارة قبل عامين، حين طلبت أسيرة عطرها الشخصي، وزعم أن ذلك غيّر نظرته، مدعياً أن معظم الأسيرات "لا يبحثن عن الشهادة" بل كنّ يتوقعن، بحسب قوله، "إقامة تشبه الفنادق" قبل أن يصطدمن بواقع السجون الإسرائيلية.

وأكد بن غفير أن الوضع تغير بالكامل، ولما يعد هناك ما سماه "امتيازات" سابقة مثل الشوكولاتة والتلفزيون وتنس الطاولة والعلاج، وقال صراحة: "أنا سعيد لأنهم يعانون ويواجهون ظروفاً صعبة وسيئة".

قانون الإعدام والدعوة لارتكاب مجازر

وتطرق الوزير إلى قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست في مارس الماضي، معتبراً أنه أصبح سارياً لكن لم تُطبق أي حالة حتى الآن. 

ورأى أن مجرد وجود القانون بات يشكل رادعاً وجعل الأسرى "يخشون دخول السجون الإسرائيلية".

ويُعرف بن غفير بخطابه المتطرف ودعواته المتكررة لتشديد الإجراءات بحق الفلسطينيين، وقبل أيام دعا إلى قتل 30 إلى 40 فلسطينياً في غزة كل ليلة، قائلاً إن هناك من "لا يستحقون الحياة".

كما روج لمقترح مثير للجدل بإنشاء خنادق مائية حول سجن "كتسيعوت" في النقب وتعبئتها بتماسيح النيل.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سجن الدامون أسيرات فلسطينيات

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