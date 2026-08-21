قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية.. نقص المياه والمأوى يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الشرطة السويدية تطلق النار على شخص هاجم مدرسة بسيف وسط البلاد
قبل بدء العام الدراسي | تربوي يكتشف أكثر من 30 خطأ بمنهج علم نفس 2 بكالوريا
أبرزها ليبراكس وكلوكسيد .. لا صرف لتلك الأدوية بدون روشتة مختومة
تحذير طبي من حقن التخسيس.. لا دواء دون تشخيص وإشراف الطبيب
من يخلف ترامب؟.. روبيو يتقدم وفانس يتعثر في السباق الطويل إلى البيت الأبيض 2028
عايزة تزود مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها
تشكيل وادي دجلة أمام زد في افتتاح الدوري المصري
أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع مهاجم سيراميكا كليوباترا
صلاة الحاخامات داخل غزة.. نتنياهو يدرس خطوة تثير عاصفة داخل إسرائيل
بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من معاناتهن في سجن الدامون
«وعدت وأوفت».. كواليس رحلة الوفد المصري إلى تنزانيا لافتتاح سد «جوليوس نيريري»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من يخلف ترامب؟.. روبيو يتقدم وفانس يتعثر في السباق الطويل إلى البيت الأبيض 2028

ترامب وفانس و روبيو
ترامب وفانس و روبيو
فرناس حفظي

كشفت نتائج استطلاع رأي جديد في الولايات المتحدة عن تصاعد المنافسة مبكرًا على خلافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، مع بروز وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس كأبرز الأسماء داخل الحزب الجمهوري.

وأظهر استطلاع أجرته كلية إيمرسون أن روبيو يحقق نتائج أفضل من فانس في مواجهات افتراضية أمام عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين.

وفي مواجهة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، يتعادل روبيو مع منافسته عند 48% مقابل 43%، وهي النسبة نفسها التي يسجلها أمام النائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز.

أما فانس، فيتقدم بفارق محدود على أوكاسيو- كورتيز، بنسبة 46% مقابل 44%، لكنه يتراجع أمام هاريس بـ4 نقاط مئوية.

في المقابل، أظهر الاستطلاع قوة عدد من الأسماء الديمقراطية، وعلى رأسها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ووزير النقل السابق بيت بوتيجيج وسيناتور جورجيا جون أوسوف.

ويتقدم بوتيجيج على فانس بنسبة 49% مقابل 44%، وعلى روبيو بنسبة 48% مقابل 46%. كما يتفوق أوسوف على روبيو بنسبة 47% مقابل 44%، وعلى فانس بنسبة 49% مقابل 44%.

من يخلف ترامب؟

تأتي نتائج الاستطلاع في وقت يتزايد فيه التكهن بشأن المرشح الجمهوري الذي سيخوض سباق 2028، خصوصًا مع إعلان روبيو سابقًا أنه لن يدخل الانتخابات التمهيدية إذا قرر فانس الترشح.

من جانبه، قال فانس إنه سيحسم موقفه بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن خليفته المحتمل جدلًا داخل الحزب الجمهوري. 

وحسب تقارير إعلامية أمريكية، قال ترامب خلال محادثات خاصة مع مانحين إن الحزب يجب أن يختار فانس، قبل أن يتراجع لاحقًا عن تقديم تأييد رسمي، مؤكدًا أن الحديث عن مرشح 2028 سابق لأوانه.

كان ترامب قد طرح في وقت سابق إمكانية ترشح فانس وروبيو معًا، واصفًا الثنائي بأنه «فريق الأحلام»، دون تحديد أيهما ينبغي أن يتصدر القائمة.

استطلاع مبكر

وأُجري استطلاع كلية إيمرسون يومي 16 و17 أغسطس، وشمل ألف ناخب مسجل، بهامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية.

وحسب النتائج، فإن الفوارق المحدودة بين بعض المرشحين تقع ضمن هامش الخطأ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مؤشرًا حاسمًا على نتائج انتخابات 2028، التي لا تزال تفصل عنها أكثر من عامين.

لكن النتائج تعكس، في الوقت نفسه، بداية تشكل خريطة المنافسة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع احتدام التكهنات بشأن خليفة ترامب في البيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة روبيو فانس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية

تحويلات مرورية جديدة بشارع ابن سندر بالقاهرة

المتهم

سقوط لص سرق هاتف طالب بالقاهرة

انهيار منزل

دون إصابات.. انهيار جزئي لمنزل بقرية الدهسة في قنا

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد