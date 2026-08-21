صلاة الحاخامات داخل غزة.. نتنياهو يدرس خطوة تثير عاصفة داخل إسرائيل

زعمت وزيرة الاستيطان والبعثات الوطنية الإسرائيلية، عضو الكنيست أوريت ستروك، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث إمكانية إقامة صلاة حاخامية داخل قطاع غزة، لكنه رفض في نهاية المطاف طلبا قدمته بهذا الشأن.

وقالت ستروك، خلال فعالية صلاة أقيمت في برج كيسوفيم المقابل لقطاع غزة، اليوم الجمعة، إنها قدمت إلى نتنياهو رسالة موقعة من 20 حاخامًا بارزًا في الحركة الصهيونية الدينية، طالبوا فيها بالسماح بإقامة صلاة «إيلول سين» داخل قطاع غزة خلال العام الجاري.

وأضافت أن نتنياهو درس المقترح، لكنه قرر في النهاية عدم الموافقة عليه.

وتأتي تصريحات ستروك في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن مستقبل قطاع غزة، ومطالب بعض التيارات اليمينية والدينية الإسرائيلية باتخاذ خطوات لتعزيز الوجود الإسرائيلي داخل القطاع.

ولم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أو ينفي ما ذكرته ستروك بشأن دراسة نتنياهو إقامة الصلاة داخل غزة.