المعارضة في إسرائيل تواصل الصعود.. أيزنكوت يوسّع الفجوة مع نتنياهو بـ 6 مقاعد

على الرغم من تصدر حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عناوين الصحف العبرية هذا الأسبوع بسبب الانتخابات التمهيدية الداخلية، فإن حزب "ياشار" بقيادة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت هو من يواصل تعزيز حضوره السياسي الفعلي.

وأظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة "معاريف" أن "ياشار" حصد 26 مقعداً، بزيادة 3 مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي، مسجلاً بذلك أعلى رقم له حتى الآن.

في المقابل تراجع عدد مقاعد "الليكود" إلى 20 مقعداً.

كتلة الائتلاف عند 49 مقعداً والمعارضة تقترب

رغم تراجع "الليكود"، ارتفع إجمالي مقاعد كتلة الائتلاف الحكومي إلى 49 مقعداً بدعم من تعزيز قوة حزبي "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية".

ومن جهة أخرى، واصل معسكر المعارضة صعوده ليصل إلى 60 مقعداً، ليصبح على بعد مقعد واحد فقط من عتبة الأغلبية التي يملكها الائتلاف الحالي والبالغة 61 مقعداً.

ولم يتمكن حزب "بيت تسيوني" الخاص بالاحتياطيين من تجاوز نسبة الحسم، إذ حصل على 2.9% فقط من التأييد، بعد أن كان يحصد 4 مقاعد في استطلاعات سابقة.

8.3% من الأصوات تهدر خارج الكنيست

بحسب "معاريف"، لم تتمكن عدة أحزاب من عبور نسبة الحسم، وهي: "الجديد" بقيادة عوفر وينتر، و"الوحدة" بقيادة جلعاد أردان، و"الاقتصاد الجديد" بقيادة البروفيسور يارون زليخا، و"أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الأحزاب تهدر حالياً نحو 8.3% من أصوات الناخبين، أي ما يعادل حوالي 10 مقاعد.

الكتلة العربية تصل إلى 11 مقعداً

رغم أن الاستطلاع أُجري قبل الإعلان عن اندماج حزبي "حداش-تعال" و"البلد"، إلا أن "حداش-تعال" حصل بمفرده على 6 مقاعد.

ومع إضافة 5 مقاعد للأحزاب العربية الأخرى، يصل مجموع التمثيل العربي في الكنيست وفق هذا الاستطلاع إلى 11 مقعداً.

أيزنكوت يتفوق على نتنياهو بفارق قياسي

وسّع غادي أيزنكوت الفجوة بينه وبين بنيامين نتنياهو بشأن الأهلية لتولي منصب رئاسة الوزراء إلى مستوى قياسي بلغ 14%.

وأظهر الاستطلاع حصول أيزنكوت على تأييد 52% مقابل 38% لنتنياهو.

وفي المقارنات الأخرى، حافظ نفتالي بينيت على تقدمه الطفيف على نتنياهو بواقع 45% مقابل 41%. كما تقدم نتنياهو هامشياً على أفيغدور ليبرمان بنسبة 42% مقابل 39%.

انقسام داخل "الليكود" حول ترشيح يائير نتنياهو

وكشف الاستطلاع عن انقسام في صفوف ناخبي الائتلاف بشأن نية نتنياهو ترشيح نجله يائير ضمن قائمة "الليكود" للكنيست، وعارض القرار 40% من ناخبي الائتلاف، مقابل تأييد 34%، فيما امتنع 26% عن إبداء رأي.

أما بين ناخبي "الليكود" فقط، فجاءت النتيجة معاكسة: 49% يؤيدون الخطوة، و34% يعارضونها، و17% بلا رأي.

نصف الإسرائيليين يخشون عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات

ولفتت "معاريف" إلى معطى "مقلق" آخر، حيث أعرب 50% من الإسرائيليين عن خشيتهم من أن يرفض الطرف الخاسر نتائج الانتخابات المقبلة للكنيست.

فيما قال 38% إنهم لا يخشون ذلك، وأجاب 12% بأنهم لا يعلمون.