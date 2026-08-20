تركيا على الطاولة .. نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا مع رؤساء الاستخبارات الإسرائيلية

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالياً اجتماعاً مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رؤساء أجهزة الاستخبارات ويركز الاجتماع على التطورات المستقبلية، لا سيما في سوريا وعلاقتها بتركيا، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، أن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية واضحة تُشير إلى أن تركيا كانت تُخطط لتوسيع وجودها العسكري في سوريا بشكل كبير قبل الضربة.

وقال ليتر لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية واضحة تُشير إلى أن تركيا تعتزم توسيع وجودها العسكري في سوريا بشكل كبير، وهي خطوة اعتبرتها تل أبيب تجاوزًا للخطوط الحمراء.

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب مع تركيا أو سوريا، ولكن تم تجاوز خط أحمر".

وجاءت تصريحاته في أعقاب الضربة الإسرائيلية في سوريا والانتقادات اللاحقة من الحكومتين السورية والتركية.

وقال ليتر: "كان من المفترض أن يكون هذا انتهاكًا تركيًا صارخًا للتفاهمات وقد اطلع على المعلومات الاستخباراتية من كان ينبغي أن يعرفها لقد أوضحنا أن هذا انتهاك لتفاهماتنا، ولهذا السبب تصرفت إسرائيل على هذا النحو".