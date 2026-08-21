لقطات من مباراة منتخب مصر 2011 أمام الأهلي

خاض منتخبنا الوطني مواليد 2011، مباراة ودية أمام فريق الأهلي، للمرحلة السنية نفسها، انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 2-1، ضمن برنامج إعداد المنتخب، ومتابعة العناصر المميزة في هذه المرحلة السنية.

وشهدت المباراة حضور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، حيث حرصا على متابعة اللقاء والوقوف على مستوى اللاعبين عن قرب.

وتأتي المباراة، ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لاكتشاف ومتابعة المواهب من مواليد 2011، والعمل على إعداد جيل جديد من اللاعبين المميزين للمنتخبات الوطنية، خلال السنوات المقبلة.

ويواصل الجهاز الفني متابعة العناصر الواعدة من مختلف الأندية، من خلال المباريات والتجمعات، لاختيار أفضل اللاعبين وتطوير مستوياتهم، وفق خطة إعداد متكاملة.