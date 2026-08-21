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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الطيب يشيد بالأهلي بعد الخسارة أمام برشلونة: نتيجة متوقعة ومقبولة

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب أن خسارة الأهلي أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف في كأس خوان جامبر، كانت نتيجة متوقعة ومقبولة، في ظل الفارق الفني الواضح بين الفريقين.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «خسر الأهلي من برشلونة 1/2، لكنها خسارة متوقعة ومقبولة، لاعتبارات كثيرة، أهمها فارق فني فردي وجماعي واضح للجميع».

وأشار الطيب إلى أن الخسارة بفارق هدف كانت النتيجة التي تمناها جمهور الأهلي قبل المباراة، خاصة في ظل قوة المنافس، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء الفريق خلال اللقاء.

وتحدث المعلق الرياضي عن تألق محمد الشناوي، مؤكدًا أن حارس الأهلي «أخيرًا وجد نفسه»، بعد ظهوره بمستوى جيد وتصديه لركلة جزاء، إلى جانب التعامل مع أكثر من فرصة خطيرة لبرشلونة.

وأشاد الطيب بشكل خاص بمستوى مروان عطية ومحمد هاني، معتبرًا أنهما من أبرز لاعبي الأهلي خلال المباراة، بينما يرى أن باقي عناصر الفريق ما زال أمامهم عمل كبير خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى الانسجام والتطور الفني المطلوب.

كما أشاد الطيب بحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أنه تعامل مع المباراة بفلسفة حدّت من خطورة برشلونة ومنعت زيادة فارق الأهداف.

وعن هدف الأهلي، أشار الطيب إلى أن تسجيل أحمد سيد زيزو هدف الفريق كان مهمًا له في هذا التوقيت، كما أشاد بحمزة عبد الكريم، الذي سجل هدفًا لبرشلونة، مؤكدًا أنه ظهر بصورة رائعة ولم يحتفل بالهدف تقديرًا لناديه السابق وجماهيره.

واختتم أحمد الطيب حديثه بالتأكيد على أن الفارق في الإمكانات قد يجعل الأهلي يبدو أقل قوة، لكن ذلك لا يعني أن الفريق ضعيف، مشيرًا إلى أن الأهلي سيتحسن خلال المرحلة المقبلة مع تكرار المباريات وزيادة الانسجام بين اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه الشرقية إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والشرقية إنبي عبر قناة «أون سبورت»، الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز.

أحمد الطيب الأهلي برشلونة كأس خوان جامبر

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