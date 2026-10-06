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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الذكرى الـ 53.. جنرالات كرة القدم شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة

جنرالات كرة القدم
جنرالات كرة القدم
عبدالله هشام

تمر الذكرى الـ 53 على حرب السادس من أكتوبر 1973 والتي شهدت مشاركة بارزة من عدد من نجوم كرة القدم المصرية الذين تركوا بصمات حية وشاهدة على المشاركة البطولية إلى جانب إنجازاتهم الرياضية.

اللواء عبد العزيز قابيل

كان أحد أبطال أكتوبر، حيث قاد الفرقة المدرعة الرابعة، ثم أصبح الملحق العسكري في واشنطن. إلى جانب مسيرته العسكرية، كان قابيل لاعبًا في الزمالك، وتولى لاحقًا مناصب إدارية في النادي وفي الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

محمود الجوهري

المدرب الأسطوري، شارك في حرب أكتوبر كضابط برتبة مقدم في سلاح الإشارة، وبعد انتهاء خدمته العسكرية، توجه للتدريب وحقق نجاحات هائلة على المستويين المحلي والعربي.

 

حمادة إمام

نجم الزمالك وابن الحارس الشهير يحيى إمام، كان من الضباط المشاركين في حرب أكتوبر، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عقيد قبل أن يصبح أحد أبرز المعلقين الرياضيين.

محمود بكر

نجم الأوليمبي والمعلق الرياضي المميز، كان أيضًا ضابطًا في سلاح الاستطلاع وشارك في الحرب، ليكمل مسيرته الإدارية بعد الحرب ويصبح رئيسًا لنادي الأوليمبي.

 

علي حافظي

نجم الأهلي في القرن الماضي، كان في مقدمة هؤلاء الأبطال، إلى جانب تألقه في الملاعب، قاد حافظي فرقة عسكرية عملت خلف خطوط العدو في سيناء، وحقق مسيرة مميزة تولى خلالها رئاسة جهاز القوات المسلحة وقيادة قوات الحرس الحدودي والشرطة العسكرية، وشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.

 

سمير زاهر

حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، شارك في حرب أكتوبر كجندي ضمن قوات المشاة. وبعد الحرب، اعتزل كرة القدم بعد 6 مواسم مع الأهلي وتولى مناصب إدارية مهمة، حيث قاد اتحاد الكرة في فترته الذهبية التي شهدت التتويج بالبطولات الأفريقية والمشاركة التاريخية في كأس القارات 2009.

 

فكري صالح

المدرب المعروف لحراس المرمى، خدم كضابط صاعقة خلال الحرب، فيما شارك اللواء حسام طه، الحكم الدولي السابق، كضابط في سلاح الإمداد والتموين.

 

اللواء صبري سراج

لاعب السلة في الزمالك ونائب رئيس النادي السابق، فقد ذراعه خلال تدريبات سلاح المشاة أثناء الحرب، وكان من الأبطال الذين ضحوا في سبيل الوطن.

 

الفريق زاهر عبد الرحمن

الذي قاد القوات الجوية، كان أحد الأسماء اللامعة في حرب أكتوبر، وحظي بتكريم كبير من نادي الزهور بإطلاق اسمه على المبنى الاجتماعي تقديرًا لدوره الوطني.

 

ذهاني سرور

حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، شارك في عبور قناة السويس وتم استدعاؤه قبل الحرب بأيام قليلة ليكون جزءًا من تلك الملحمة الوطنية الخالدة.

الزمالك حرب أكتوبر أبطال أكتوبر الأهلي

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