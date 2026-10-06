خالد الغندور في ذكرى أكتوبر: رجال ضحوا بحياتهم من أجل الأرض والعزة والكرامة

حرص الإعلامي والناقد الرياضي خالد الغندور على إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مستذكرًا تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، وخاضوا معركة استعادة الأرض والكرامة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «زي النهاردة من 53 سنة طلع ناس تضحي بحياتها وتروح تدافع عن شرف الأمة العربية، وكان الانتصار اللي رجع الأرض لمصر ورجع معاها العزة والكرامة».

وأضاف الغندور في رسالته: «ومن هنا يحيا جيش مصر العظيم، السيف والدرع لبلدنا العظيمة»، معبرًا عن تقديره واعتزازه بما قدمه رجال القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر.

واستعاد الإعلامي خالد الغندور في كلماته ذكرى السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الانتصار ارتبط بتضحيات كبيرة قدمها أبطال القوات المسلحة، الذين واجهوا المخاطر من أجل استعادة الأراضي المصرية والدفاع عن الوطن.

واختتم خالد الغندور رسالته بتحية لجيش مصر، مؤكدًا مكانته باعتباره «السيف والدرع» للوطن، وموجهًا التحية لكل من شارك في تحقيق الانتصار وقدم تضحيات من أجل مصر.

وتحل ذكرى انتصارات أكتوبر في السادس من أكتوبر من كل عام، لتظل مناسبة وطنية يستحضر خلالها المصريون بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، وما قدموه خلال الحرب من أجل استعادة الأرض.

وتفاعل عدد كبير من المصريين مع ذكرى الانتصار، التي تمثل محطة بارزة في التاريخ المصري، وتحمل معاني التضحية والفداء والانتماء للوطن.