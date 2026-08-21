مفاجأة في مران الأهلي قبل مواجهة إنبي.. عودة 4 لاعبين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه نظيره الشرقية إنبي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويشهد مران الأهلي اليوم تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، انضمام الرباعي توفيق محمد، ورضا سليم، ومحمود صلاح، وأشرف داري، إلى التدريبات الجماعية، بعد عودة الفريق إلى القاهرة وانتهاء معسكره الإعدادي في إسبانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة الدوري.

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي والشرقية إنبي، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد اختتم معسكره في إسبانيا بمواجهة برشلونة، حيث تلقى الفريق الأحمر الخسارة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ويأمل الأهلي في تحقيق بداية قوية خلال مشواره بالدوري، خاصة بعد انتهاء فترة الإعداد والعودة إلى القاهرة استعدادًا للمنافسات الرسمية.