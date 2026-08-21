أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع مهاجم سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الجنوب إفريقي فخري لاكاي، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فخري لاكاي ينتقل إلى الدوري الليبي

وكشف النادي الليبي عن إتمام الصفقة عبر منصاته الرسمية، مؤكدًا انضمام لاكاي إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة موسمين، في إطار خطة إدارة أهلي طرابلس لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ويأتي انتقال فخري لاكاي إلى أهلي طرابلس بعد الفترة التي قضاها اللاعب مع سيراميكا كليوباترا، حيث قدم مستويات جيدة خلال مشاركاته مع الفريق في منافسات الدوري المصري والبطولات المحلية.

ويأمل النادي الليبي أن يمثل لاكاي إضافة قوية للخط الهجومي، خاصة في ظل خبراته السابقة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إلى جانب امتلاكه خبرة في المنافسات الإفريقية.

فخري لاكاي يخوض تحدي جديد في ليبيا

ومن المنتظر أن يبدأ المهاجم الجنوب إفريقي مشواره مع أهلي طرابلس خلال الفترة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات الخاصة بالانتقال والانضمام إلى تدريبات الفريق.

وتسعى إدارة أهلي طرابلس إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية، بهدف المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد، حيث تعول على خبرات لاكاي وقدراته التهديفية لتحقيق أهداف الفريق.

سيراميكا كليوباترا يحتفل بعيد ميلاد فخري لاكاي

احتفل نادي سيراميكا كليوباترا بمهاجمه فخري لاكاي بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب الحساب الرسمي لسيراميكا كليوباترا عبر فيس بوك : نحتفل اليوم بعيد ميلاد مهاجمنا فخري لاكاي، نتمنى لك سنة سعيدة.

مباراة سيراميكا والزمالك

وفي وقت سابق، أشاد الإعلامي إيهاب الكومي بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مؤكدًا أن الفريق قدم أداء قويا يعكس رغبة حقيقية في تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو الخروج بنقطة التعادل.