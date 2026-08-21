تشكيل وادي دجلة أمام زد في افتتاح الدوري المصري

أعلن محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زد، مساء اليوم الجمعة، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

تشكيل وادي دجلة أمام زد

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، سيف تقا، محمد رجب، أحمد أيمن.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، محمد عبد العاطي، يوسف ويا.

خط الهجوم: فرانك بولي، محمود دياسطي.

بدلاء وادي دجلة

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: زياد صيام، عمر عدلي، محمد عبد الرحيم، حمزة حسان، محمود عادل، زياد أسامة، محمد فتحي، أحمد فاروق، أحمد شيمي.

صفقات جديدة لتدعيم الفريق

وتأتي مواجهة زد في ظل تحركات إدارة وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث أبرم النادي عددًا من الصفقات الجديدة لتوفير خيارات إضافية أمام الجهاز الفني.

وتعاقد وادي دجلة مع محمد سليمان، ومحمد جهينة، ومحمد حليمو، ومحمد فتحي، وأحمد عابدين، ومحمد أبو جريشة، ضمن خطة دعم الفريق بعناصر جديدة في مختلف المراكز.

وتسعى إدارة النادي إلى المزج بين عناصر الخبرة والشباب، بما يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في اختيار التشكيلات والتعامل مع منافسات الموسم الجديد.