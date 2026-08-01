إنجازات جديدة لأبطال أندية وادى دجلة ببطولة العالم للناشئين للإسكواش 2026

حقق بطل أندية وادى دجلة ولاعب المنتخب الوطني للإسكواش آدم هوال إنجازًا عالمياً جديدًا في بطولة العالم للناشئين للإسكواش 2026، حيث حقق المركز الثاني في منافسات الفردي بعد أداء مميز ومنافسة قوية على المركز الأول، فضلاً عن مشاركته في فوز منتخب مصر ببطولة العالم للفرق.

وانطلقت بطولة العالم للناشئين للإسكواش 2026 في تورنتو بكندا، حيث أُقيمت منافسات الفردي خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو، وتمكن آدم هوال من بلوغ المباراة النهائية بعد أداء استثنائي نال إشادة واسعة، قبل أن يحصد المركز الثاني. كما ساهم البطل الواعد في تتويج منتخب مصر بلقب بطولة العالم للفرق، عقب الفوز على المنتخب الأمريكي بنتيجة 0-2 في المباراة النهائية، ليضيف نجاحًا جديدًا إلى سجل إنجازاته.