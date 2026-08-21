صلاح يخسر ظهوره الأساسي الأول.. وطرابزون في ورطة أوروبية

تلقى طرابزون سبور التركي خسارة على أرضه أمام فيرينتسفاروشي المجري بنتيجة 1-0، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل كريستوفر زاكارياسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، بعدما ارتقى لعرضية وحولها برأسه إلى شباك أندريه أونانا، ليمنح الفريق الهنغاري أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب.

وشهدت المباراة المشاركة الأساسية الأولى للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور، بعدما ظهر بديلا في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق أمام قاسم باشا في افتتاح الدوري التركي.

وكاد صلاح أن يمنح أصحاب الأرض التقدم مبكرا، بعدما انفرد بالحارس من الجهة اليمنى، لكن الأخير تصدى لتسديدته.

وفي الشوط الثاني، فرض طرابزون سبور ضغطا كبيرا بحثا عن التعادل، إلا أن محاولاته لم تسفر عن هدف.

وأهدر صلاح أكثر من فرصة، بينها تسديدة مرت بجوار القائم، بينما تصدى الدفاع لرأسية خطيرة له، كما أنقذت العارضة الفريق الهنغاري من رأسية النيجيري بول أونواتشو.

ورطة أوروبية

وتعقدت مهمة طرابزون أكثر في الوقت بدل الضائع، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه شيبوكي نوايو عقب تدخل عنيف، لينهي الفريق التركي المباراة بعشرة لاعبين.

ويحتاج طرابزون سبور إلى قلب تأخره في مباراة الإياب المقررة يوم 27 أغسطس على ملعب "جروباما أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.

وكان صلاح انضم إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، بعد 9 مواسم قضاها مع ليفربول.