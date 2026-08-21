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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد رحيل الملك المصري.. 5 نجوم أفارقة يطاردون عرش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

غادر النجم المصري محمد صلاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسعة مواسم استثنائية بقميص ليفربول، ليطوي صفحة تاريخية صنع خلالها مجدا شخصيًا وقاريًا، تاركا وراءه عرشا شاغرا ينتظر من يجرؤ على الاقتراب منه.

وانتقل صلاح إلى طرابزون سبور التركي، بعدما خاض 308 مباريات في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 191 هدفًا وصنع 93 تمريرة حاسمة، ليغادر المسابقة وهو رابع أفضل هداف في تاريخها.

ومع انطلاق موسم جديد، تبدأ المنافسة بين عدد من أبرز النجوم الأفارقة لخلافة "الملك المصري"، وسط أسماء تملك الموهبة والطموح والخبرة اللازمة لصناعة حقبة جديدة.

أنطوان سيمينيو المرشح الأبرز

يبرز الغاني أنطوان سيمينيو كأحد أقوى المرشحين لخلافة صلاح، خصوصًا بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت 65 مليون جنيه إسترليني.

وسجل المهاجم الغاني 17 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، وهو أفضل معدل تهديفي له منذ ظهوره في المسابقة عام 2023.

ويمتلك سيمينيو مزيجًا من القوة البدنية والسرعة والطاقة، إلى جانب حس تهديفي متطور، ما يجعله مؤهلًا للانتقال إلى مستوى جديد من النجومية.

عمر مرموش أمل مصري جديد

بعد صلاح، تتجه الأنظار المصرية إلى عمر مرموش، الذي يملك القدرات الفنية التي تؤهله لمواصلة الحضور المصري القوي في البريميرليغ.

لكن طريق مرموش نحو القمة لن يكون سهلًا، في ظل صعوبة حجز مكان أساسي في تشكيلة مانشستر سيتي بوجود النرويجي إيرلينغ هالاند.

وشارك مرموش أساسيًا في 22 مباراة فقط بالدوري منذ انتقاله إلى سيتي، وسجل ثلاثة أهداف خلال موسم 2025-2026 وقد يمثل الانتقال إلى نادي آخر فرصة لإعادة إطلاق مسيرته، خاصة مع اهتمام توتنهام بضمه.

بريان مبيومو تحدٍ جديد في مانشستر

من جانبه، يسعى الكاميروني بريان مبيومو إلى كتابة فصل جديد مع مانشستر يونايتد، بعدما أثبت نفسه كأحد أبرز المهاجمين خلال تجربته مع برينتفورد.

وحقق مبيومو 27 مساهمة تهديفية في موسمه الأخير مع برينتفورد، قبل انتقاله إلى يونايتد مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

ورغم تراجع أرقامه إلى 14 مساهمة تهديفية في موسمه الأول مع الفريق، فإنه أنهى الموسم بصورة قوية، ما يمنحه فرصة لاستعادة أفضل مستوياته.

إسماعيلا سار نجم السنغال يطرق الباب

ويظهر السنغالي إسماعيلا سار ضمن قائمة المنافسين بقوة، بعدما قدم موسمًا لافتًا مع كريستال بالاس وسجل 21 هدفًا في مختلف البطولات.

ولم يقتصر تألق سار على الجانب الفردي، إذ ساهم في قيادة كريستال بالاس إلى التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي.

ويمتلك اللاعب سرعة كبيرة وخبرة دولية وقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وهو ما قد يمنحه منصة أكبر للتألق.

فيكتور أوسيمين الصفقة التي قد تقلب المشهد

أما النيجيري فيكتور أوسيمين، فيبدو المرشح الأكثر قدرة على إحداث ضجة إذا انتقل بالفعل إلى الدوري الإنجليزي.

وبعد سنوات من ارتباط اسمه بعدد من كبار أندية البريميرليغ، يواصل المهاجم النيجيري إثبات قيمته التهديفية، بعدما سجل 29 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

وفي حال انتقاله إلى إنجلترا، سيكون أوسيمين أمام فرصة ذهبية لمنافسة كبار هدافي المسابقة، وربما الاقتراب من المكانة التي تركها صلاح خلفه.

من يرث عرش الملك المصري؟

رحيل محمد صلاح لا يعني نهاية الحضور الإفريقي في الدوري الإنجليزي، بل يفتح الباب أمام منافسة جديدة بين نجوم القارة.

فهل ينجح سيمينيو في مانشستر سيتي؟ أم يستعيد مرموش بريقه؟ وهل يصنع مبيومو أو سار المفاجأة؟ أم يأتي أوسيمين ليخطف الأضواء؟

الموسم الجديد وحده سيكشف هوية النجم الإفريقي الذي يستطيع الاقتراب من إرث محمد صلاح، لكن المؤكد أن مهمة خلافة "الملك" لن تكون سهلة على أي لاعب.

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