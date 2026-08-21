حزن وحسرة على وجه محمد صلاح بعد خسارة طرابزون سبور في الدوري الأوروبي

ظهر النجم المصري محمد صلاح في حالة من الحزن والتأثر عقب خسارة فريقه طرابزون سبور أمام فرينكفاروزي المجري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.

وبدت علامات الحسرة واضحة على وجه محمد صلاح أثناء مغادرته ملعب بابارا بارك عقب صافرة النهاية، حيث توجه اللاعب نحو حافلة الفريق وسط حالة من الصمت والتأثر بعد سقوط طرابزون سبور أمام جماهيره.

وظهر صلاح ممسكًا بمشروب ساخن أثناء سيره إلى حافلة الفريق، في مشهد عكس حالة الحزن التي سيطرت عليه عقب النتيجة السلبية، خاصة أن الفريق كان يطمح إلى تحقيق الفوز في ظهوره الأول أمام جماهيره على ملعبه ضمن البطولة الأوروبية.

وتلقى طرابزون سبور خسارة بهدف دون رد أمام فرينكفاروزي، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة عشرة، بعدما ارتقى كريستوفر لعرضية داخل منطقة الجزاء، ونجح في تحويلها بضربة رأس قوية إلى داخل الشباك، مستغلًا عدم تعامل الحارس أونانا بالشكل المناسب مع الكرة.

وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة، في أول ظهور له أمام جماهير طرابزون سبور على ملعب بابارا بارك، وحاول تقديم أداء مميز وترك بصمته مع الفريق، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك.

وأهدر قائد منتخب مصر أكثر من فرصة خلال اللقاء، وسط محاولات مستمرة منه لمساعدة فريقه على العودة في النتيجة، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح.

وتنتظر طرابزون سبور مهمة صعبة في لقاء الإياب، بينما يأمل صلاح ورفاقه في تعويض الخسارة وتحقيق الفوز من أجل قلب الموازين وانتزاع بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة.



