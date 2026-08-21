فاتح تيكي: طرابزون سبور قادر على التعويض ومحمد صلاح قدم أداء مميزا

علق فاتح تيكي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، على خسارة فريقه أمام فرينكفاروزي المجري بهدف دون رد، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي، مؤكدًا أن النتيجة لا تعكس ما قدمه فريقه خلال المباراة.

وقال تيكي إن طرابزون سبور كان يستحق نتيجة مختلفة تمامًا بالنظر إلى مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن أداء الحكم لم يكن على المستوى المطلوب، وأنه لم يكن راضيًا عن قراراته طوال المباراة.

وأوضح مدرب طرابزون أن لاعبيه تركوا انطباعًا إيجابيًا لديه ولدى الجماهير، رغم الخسارة، مؤكدًا أن الفريق سيعمل على التطور قبل مواجهة الإياب.

وأضاف أن الهدف الذي استقبله الفريق جاء نتيجة خطأ فردي، مشددًا على أن اللاعبين نفذوا معظم الأمور التي تدربوا عليها وظهروا بالشكل الذي أراده الجهاز الفني.

وأشار تيكي إلى أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها أحد لاعبي فريقه كانت قاسية إلى حد كبير، معتبرًا أن الظروف لم تكن مثالية، لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته في قدرة طرابزون على تقديم مستوى أفضل.

وعن مشاركة محمد صلاح، أشاد فاتح تيكي بالمستوى الذي قدمه اللاعب، مؤكدًا أنه ظهر بصورة جيدة للغاية، إلى جانب عدد من اللاعبين الجدد.

وأوضح أن صلاح قدم أداءً قويًا، وأن الفريق يمتلك رغبة وحماسًا كبيرين، مشددًا على أن الجميع يسعى إلى ترسيخ ثقافة الفوز وتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وكشف تيكي أنه تعمد الدفع بمحمد صلاح في مركز رأس الحربة من أجل صناعة الفارق، مؤكدًا أن التجربة جاءت بنتائج إيجابية من وجهة نظره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن ردة فعل فريقه، مشيرًا إلى أن طرابزون سبور يمتلك القدرة على العودة في مباراة الإياب، وأن الهدف الرئيسي سيكون تحقيق الفوز وتعويض الخسارة، معربًا عن تقديره الكبير لجماهير النادي والأجواء التي صنعتها خلال اللقاء.



