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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحفيون أتراك يحللون خسارة طرابزون سبور أمام فيرينكفاروس ويبرئون محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تواصلت ردود الفعل في الصحافة التركية حول خسارة طرابزون سبور أمام فيرينكفاروس المجري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.
 
ورغم مشاركة محمد صلاح أساسيًا وخوضه المباراة كاملة، فإن نشاطه وتحركاته على مدار شوطي اللقاء لم تكن كافية لإنقاذ طرابزون سبور من الخسارة، في ظل الأداء غير المقنع للفريق، خاصة خلال الشوط الأول.

من جانبه، تحدث الصحفي التركي إرسين في تصريحات نشرتها صحيفة "Sporx" عن أسباب هزيمة طرابزون سبور، معتبرًا أن الأخطاء التي ظهرت على أداء الفريق كانت العامل الأبرز وراء النتيجة.
 

وأشار إلى أن فاتح تيكي، المدير الفني لطرابزون سبور، أدرك بعض هذه الأخطاء في وقت متأخر من المباراة، وحاول إجراء تعديلات من أجل تصحيحها، إلا أن محاولاته لم تكن كافية لتجنب الخسارة.
 

وأكد الصحفي التركي أن الشجاعة تمثل إحدى أبرز فلسفات نادي طرابزون، مشيرًا إلى أن فاتح تيكي مدرب عاطفي، وسيكون مطالبًا بتحمل مسؤولية أي خيبة أمل قد يتعرض لها الفريق في حال الفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي، وليس محمد صلاح.

أما الصحفي التركي إسكندر جونين، فقدم قراءة مختلفة للمباراة، مؤكدًا أن الخسارة شكلت خيبة أمل كبيرة لطرابزون سبور، لكنه في الوقت نفسه رأى أن السيطرة والروح القتالية اللتين ظهر بهما الفريق خلال الشوط الثاني تمنحان جماهيره قدرًا من الأمل قبل مباراة الإياب.

ويرى جونين، أن الوقت لم يحن للاستسلام للتشاؤم، خاصة أن طرابزون سبور لا يزال يمتلك فرصة حقيقية لقلب النتيجة والتأهل، بشرط أن ينجح الجهاز الفني في تحديد نقاط الضعف ومعالجتها قبل المواجهة المقبلة.

محمد صلاح ليس مطالبًا بصناعة كل شيء

وشدد الصحفي التركي على ضرورة عدم تحميل محمد صلاح مسؤولية قيادة الفريق بمفرده، مؤكدًا أن طرابزون سبور بحاجة إلى تنويع الحلول الهجومية وعدم الاعتماد على لاعب واحد لصناعة الخطورة.

كما انتقد واقعة طرد نوايو في الدقائق الأخيرة من المباراة، معتبرًا أن الحصول على البطاقة الحمراء في هذا التوقيت لم يكن مبررًا، ووصف التصرف بأنه بعيد عن الاحترافية، خاصة أن الفريق كان بحاجة إلى الحفاظ على تركيزه وأفراده حتى صافرة النهاية.

ورغم سقوط طرابزون سبور في مباراة الذهاب، فإن حديث الصحافة التركية يعكس وجود حالة من التفاؤل بإمكانية التعويض، مع التأكيد على أن الفريق مطالب بإظهار شخصية مختلفة ومعالجة أخطائه إذا أراد مواصلة مشواره في الدوري الأوروبي.

طرابزون سبور محمد صلاح إسكندر جونين

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