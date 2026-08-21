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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة الزمالك والاتحاد.. إعلامي يطرح سؤالا للجماهير

الزمالك و الاتحاد
الزمالك و الاتحاد
ميرنا محمود

وجه الإعلامي مينا ماهر سؤالا هاما للجماهير بشأن مباراة الزمالك اليوم أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

و كتب مينا ماهر عبر فيسبوك  :قولنا ايه هي التشكيلة الأنسب النهاردة للزمالك؟

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط تطلعات من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز، رغم الغيابات التي تضرب صفوف الفريق قبل ضربة البداية.


ويدخل الزمالك المباراة بقائمة من اللاعبين الجاهزين، في ظل غياب عدد من العناصر لأسباب مختلفة، أبرزها شيكو بانزا وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى البرازيلي خوان بيزيرا.

 

الزمالك اليوم أمام الاتحاد بطولة الدوري الزمالك مينا ماهر

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