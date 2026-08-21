سيف زاهر يكشف عن مفاجأة في تشكيل الزمالك اليوم

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وكتب سيف زاهر: عدي الدباغ يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم .

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط تطلعات من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز، رغم الغيابات التي تضرب صفوف الفريق قبل ضربة البداية.



يدخل الزمالك المباراة بقائمة من اللاعبين الجاهزين، في ظل غياب عدد من العناصر لأسباب مختلفة، أبرزها شيكو بانزا وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى البرازيلي خوان بيزيرا.

