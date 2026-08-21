شهرين صعبين.. ابنة صلاح عبد الله تخضع لعملية جراحية: الحمد لله على كل ابتلاء

خضعت دنيا، ابنة الفنان الكبير صلاح عبد الله، لعملية جراحية ثانية، خلال الفترة الحالية، كاشفة عن مرورها بظروف صحية صعبة على مدار الشهرين الماضيين.

وشاركت دنيا متابعيها صورة لها من داخل المستشفى، ظهرت خلالها على سرير المرض، ووجهت رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، طالبت فيها بالدعاء لها وتخفيف آلامها، قائلة: «اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، الحمد لله العملية التانية».

وأضافت: «شهرين صعبين، يا رب يخلصوا على خير، وربنا يخفف ويهون يا رب عليا وعلى كل مريض»، موضحة أن الإنسان قد يعتاد وجود بعض النعم في حياته دون أن يدرك قيمتها الحقيقية إلا عند فقدانها أو التعرض لظروف تعيق حياته اليومية.

وتابعت دنيا: «سبحان الله في حاجات الواحد يبقى متعود على وجودها وعمره ما يتخيل أهميتها أو اللي ممكن تتسبب في ألم غير محتمل وتعطل سير الحياة اللي الواحد متعود عليه».

واختتمت ابنة صلاح عبد الله رسالتها بالدعاء، قائلة: «الحمد لله على كل نعمة من نعم ربنا، الحمد لله على كل ابتلاء، أكثر دعاء بقوله: اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يا رب اللهم آمين».

وتفاعل عدد من متابعي دنيا مع منشورها، متمنين لها الشفاء العاجل وأن تمر الفترة الحالية بسلام، خاصة بعدما كشفت عن خضوعها للعملية الثانية خلال شهرين صعبين.

يُذكر أن الفنان صلاح عبد الله شارك مؤخرًا في مسلسل «سيد الناس»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، وشارك في بطولته إلى جانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم عمرو سعد، وإلهام شاهين، وأحمد رزق، وريم مصطفى، وعدد آخر من النجوم.