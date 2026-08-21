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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نكون أشد تمسكا بها.. خطيب المسجد الحرام: لابد من بعث السيرة النبوية

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه منذ أربعة عشر قرنًا تعطرت الأقطار والأرجاء، ببعثة سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة، وأزكى السلام.

أشد تمسكا بها

وأوضح " السديس" خلال الجمعة الثانية من شهر ربيع الأول اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه حفلت سيرته المُوَنقة البلجاء بالمهابة والجمال، والخشية والجلال، والحكمة المُجلِّية في الأقوال والأفعال، منوهًا بأن السيرةَ النبوية العطرة هي المكنز التاريخي.

وتابع:  والمنهل الحضاري، والمنهاج العلمي، والمعراج العملي، الذي يُبوِّئ الأمة السؤدد والمهابة، والتوفيق والإصابة، مبينًا أن السيرة النبوية الشريفة، والسنة السنية، على صاحبها أزكى السلام والتحية، هما مناط العز والنصر.

وأضاف: وأجلى لغات التي تؤصل للأمة الرفعة والتمكين، لذا لا بد من بعث السيرة المشرقة، وإحياء معانيها ومراميها، وأن نكون مع مرور الأيام أشد تمسكًا بها، مشددًا على استشعار القيم الدينية، والشمائل النبوية.

المرشد الأمين 

وبين أن ذلك لأنها النبراس الحادي، والمرشد الأمين الهادي، موصيًا بتربية الأبناء والأسر على محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، محبة اهتداء واقتداء، وتعظيم مصادر السيرة النبوية كالصحيحين ونحوهما.

وأردف:  والتحلي بالذب عن أعراض الأئمة الأعلام والآل والصحب الكرام، مؤكدًا أن من الواجب على صناع المحتوى والمؤثرين في مواقع التواصل، نشر السنة الصحيحة وفقهها ومقاصدها.

واستطرد: وقيمها التربوية، ومنهجها العقدي، والإفادة من وقائع السيرة في تحقيق التوحيد، مشيرًا إلى أن صلة الأمة ومحبتها لرسولها الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وسيرته العطرة، ليس ارتباط أوقات ومناسبات، ومظاهر وشكليات.

وواصل: بل ارتباط وثيق في كل الظروف، وجميع الشؤون في الحياة حتى الممات، ويكون ذلك بالاتباع والاقتداء، والبعد عن البدع والمحدثات، موصيًا المسلمين بتقوى الله في الغيب والإشهاد، فإنها خير زاد.
 

أشد تمسكا بها السيرة النبوية نكون أشد تمسكا بها خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام السديس خطبة الجمعة من المسجد الحرام

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