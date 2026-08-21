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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة السويدية تطلق النار على شخص هاجم مدرسة بسيف وسط البلاد

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية
القسم الخارجي

أطلقت الشرطة السويدية النار على شخص كان يحمل سيفًا داخل مدرسة في مدينة فاجيرستا وسط البلاد، بعدما شهدت المدرسة حادثًا أسفر عن إصابة عدة أشخاص، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» نقلاً عن السلطات المحلية.

وذكرت بلدية فاجيرستا أن شخصًا مسلحًا بسيف نفذ هجومًا داخل إحدى المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينما أعلنت الشرطة الاستنفار والتوجه بقوة إلى موقع الحادث للتعامل مع التهديد وتأمين الطلاب والعاملين.

وبحسب أحدث المعلومات المتاحة، أطلقت الشرطة النار على المشتبه به بعد أن كان يحمل السيف داخل المدرسة، فيما أكدت تقارير إعلامية أنه جرى احتجازه عقب تدخل قوات الأمن. ولم تكن السلطات قد أعلنت بصورة نهائية مدى خطورة إصابته أو حالته الصحية وقت نشر المعلومات الأولية.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية واسعة في محيط المدرسة، فيما دعت الشرطة السكان إلى الابتعاد عن المناطق التي فُرضت حولها حواجز أمنية، بالتزامن مع استمرار العملية الأمنية والتحقيق في ملابسات الهجوم.

 وأشارت تقارير إلى إغلاق عدد من المدارس في المنطقة احترازيًا بعد الحادث.

ولا تزال المعلومات المتعلقة بعدد المصابين وحالتهم الصحية ودوافع المهاجم محدودة، في وقت تعمل فيه الشرطة على جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لتحديد التسلسل الكامل للأحداث.

ويعيد الحادث إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بأمن المدارس في السويد، التي شهدت خلال السنوات الماضية حوادث عنف دامية داخل مؤسسات تعليمية. غير أن السلطات لم تعلن حتى الآن وجود مؤشرات على أن حادث فاجيرستا مرتبط بدافع إرهابي أو أن للمهاجم شركاء.

ومن المتوقع أن تكشف الشرطة السويدية خلال الساعات المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن هوية المهاجم، وإصابته، وعدد ضحايا الهجوم، فضلًا عن الدافع المحتمل وراء استخدام السيف داخل المدرسة. 

السويد الشرطة السويدية اطلاق نار سيف

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