زيادة تداول الأوراق النقدية في الاتحاد الأوروبي رغم انتشار المدفوعات الرقمية

أظهرت بيانات جديدة أن عدد الأوراق النقدية المتداولة في الاتحاد الأوروبي يواصل الارتفاع، رغم الانتشار الواسع للمدفوعات عبر الهواتف الذكية، وذلك مع تزايد الطلب على الاحتفاظ بـ"نقد للطوارئ" في ظل حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من أوروبا هذا الصيف.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين خلال مؤتمر صيفي في أيرلندا إن استخدام النقد في المعاملات اليومية يتراجع، لكن كمية الأوراق النقدية المتداولة ترتفع. ويربط خبراء هذا الاتجاه بتزايد القلق من الحروب والهجمات السيبرانية التي قد تعطل أنظمة الدفع الإلكترونية.

وتعرضت شركة ماركس آند سبنسر في المملكة المتحدة العام الماضي لهجوم سيبراني كبير عطل طلباتها الإلكترونية لأسابيع. وفي عام 2025، نُصح سكان الاتحاد الأوروبي بتخزين احتياجات تكفي 72 ساعة، بما في ذلك مبالغ نقدية، تحسبًا لحرائق الغابات والفيضانات والعواصف أو الهجمات السيبرانية.

وتظهر بيانات البنك المركزي الأوروبي أن قيمة الأوراق النقدية المتداولة ارتفعت من نحو تريليون يورو في 2016 إلى 1.6 تريليون يورو في يونيو 2026. كما ارتفع عدد الأوراق من 24 مليونا في 2019 إلى 31 مليونًا، وكانت فئة 50 يورو الأكثر تداولًا في 2025، تليها فئة 100 يورو.

وتوصي دول أوروبية مثل ألمانيا والنمسا وفنلندا والسويد وهولندا بأن تحتفظ الأسر بمبلغ يتراوح بين 70 و100 يورو للطوارئ. وحذّرت خبيرة الشمول المالي أوليف مكارثي من أن تراجع استخدام النقد قد يجعل اللجوء إليه في الأزمات أكثر صعوبة، مؤكدة أنه وسيلة دفع "شاملة" لكبار ال