قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية.. نقص المياه والمأوى يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الشرطة السويدية تطلق النار على شخص هاجم مدرسة بسيف وسط البلاد
قبل بدء العام الدراسي | تربوي يكتشف أكثر من 30 خطأ بمنهج علم نفس 2 بكالوريا
أبرزها ليبراكس وكلوكسيد .. لا صرف لتلك الأدوية بدون روشتة مختومة
تحذير طبي من حقن التخسيس.. لا دواء دون تشخيص وإشراف الطبيب
من يخلف ترامب؟.. روبيو يتقدم وفانس يتعثر في السباق الطويل إلى البيت الأبيض 2028
عايزة تزود مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها
تشكيل وادي دجلة أمام زد في افتتاح الدوري المصري
أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع مهاجم سيراميكا كليوباترا
صلاة الحاخامات داخل غزة.. نتنياهو يدرس خطوة تثير عاصفة داخل إسرائيل
بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من معاناتهن في سجن الدامون
«وعدت وأوفت».. كواليس رحلة الوفد المصري إلى تنزانيا لافتتاح سد «جوليوس نيريري»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة عدة أشخاص في هجوم بالسيف داخل مدرسة وسط السويد

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية
القسم الخارجي

شهدت مدرسة في مدينة فاجيرستا بوسط السويد، اليوم الجمعة، حادثًا أمنيًا أسفر عن إصابة عدة أشخاص، بعدما هاجم شخص داخل المدرسة مستخدمًا سيفًا، وفق ما أفادت به بلدية فاجيرستا، ونقلته وكالة رويترز.

وقالت البلدية إن السلطات تلقت بلاغًا بشأن ما وصفته الشرطة بأنه «عنف مميت جارٍ» داخل إحدى مدارس المدينة، ما دفع قوات الأمن إلى التحرك سريعًا نحو الموقع. وأكدت الشرطة أن أحد الأشخاص جرى احتجازه على خلفية الواقعة، بينما واصلت فرقها الانتشار في محيط المدرسة وإجراء عمليات البحث والتحقيق.

وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تعلن السلطات السويدية بصورة نهائية عدد المصابين أو طبيعة إصاباتهم، كما لم تتضح تفاصيل إضافية بشأن هوية المهاجم أو دوافعه. وأشارت الشرطة إلى استمرار العمل في موقع الحادث باستخدام عدد من الوحدات والموارد، مع مطالبة السكان باحترام الحواجز الأمنية واتباع تعليمات عناصر الشرطة.

وتقع فاجيرستا في مقاطعة فاستمانلاند وسط السويد، ويأتي الحادث في وقت تولي فيه السلطات السويدية اهتمامًا متزايدًا بأمن المؤسسات التعليمية، خصوصًا بعد حوادث عنف دامية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد الهجوم الحالي مختلفًا في طبيعته عن حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة أوربرو السويدية في فبراير 2025، عندما قُتل 11 شخصًا في مركز للتعليم للكبار، في واحدة من أسوأ الهجمات المسلحة في تاريخ السويد.

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات حادث فاجيرستا وتحديد الدافع وراء الهجوم، فيما لم تقدم السلطات حتى الآن معلومات تشير إلى وجود صلة بالإرهاب. ومن المتوقع أن تكشف الشرطة مزيدًا من التفاصيل بشأن المصابين والواقعة مع تقدم التحقيقات.

السويد اطلاق نار الشرطة السويدية حادث ارهابي حادث داخل مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

ربع الرجال في اليابان جربوا إزالة شعر الساق

صيف اليابان الحارق يدفع الرجال إلى عيادات إزالة الشعر لتخفيف عناء الحر

جانب من الحادث

بعد رحلة غير مصرح بها لمستوطنين.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي

الشرطة السويدية

إصابة عدة أشخاص في هجوم بالسيف داخل مدرسة وسط السويد

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد