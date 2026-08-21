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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسة كبرى تلوح في الأفق.. يويفا وكونكاكاف يبحثان إطلاق دوري أمم موحد

يويفا
يويفا
مجدي سلامة

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، محادثات بشأن إقامة بطولة جديدة تجمع منتخبات القارتين، بمشاركة تصل إلى 96 منتخبا.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، قد تنطلق النسخة الأولى من البطولة بعد بطولة كأس أمم أوروبا 2028، على أن يتم توزيع المنتخبات على عدة مستويات، فيما تقام المرحلة النهائية بنظام "فاينال فور".

دوري أمم موحد

ومن المتوقع أن يضم المستوى الأعلى أبرز منتخبات أوروبا، مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا، إلى جانب أقوى منتخبات كونكاكاف، وعلى رأسها المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

ولم تتوقف الفكرة عند يويفا وكونكاكاف، إذ أبدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا اهتمامه بالانضمام إلى مشروع دوري أمم عالمي.

ويأتي هذا المشروع في ظل تنامي التعاون بين الاتحادات القارية، في خطوة قد تعيد رسم خريطة بطولات المنتخبات وتفتح الباب أمام مواجهات منتظرة بين كبار منتخبات أوروبا وأمريكا الشمالية.

يويفا يويفا وكونكاكاف دوري أمم كونكاكاف الاتحاد الأوروبي

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