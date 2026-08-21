إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

اصيب 12 شخصا اليوم الجمعة في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية تروسيكل على طريق اسيوط الصحراوي الغربي في الاتجاه المؤدي الى محافظة بني سويف قبل كمين ابو الروس بمحافظة الفيوم.



تفاصيل الحادث

تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الفيوم اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على طريق اسيوط الصحراوي الغربي ووجود عدد من المصابين

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث لمتابعة الواقعة والتعامل مع المصابين وتبين من الفحص اصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة.



نقل المصابين الى المستشفى

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت اشراف الفرق الطبية بالمستشفى وتبين ان جميع المصابين من محافظة بني سويف

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على اسباب وملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وكانت الاجهزة المعنية قد انتقلت الى موقع الحادث فور تلقي البلاغ وتم التعامل مع تداعيات التصادم ونقل المصابين الى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.